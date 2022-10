Na de frustrerende kwalificatie in Singapore, waarin hij te weinig brandstof meekreeg van het team voor een laatste poging in Q3, wilde Max Verstappen in Japan graag orde op zaken stellen. De Nederlander kan in theorie wereldkampioen worden, al heeft hij daar wel 'een perfect weekend' voor nodig. Van de regenachtige vrijdag is de Nederlander naar eigen zeggen niet veel wijzer worden, al heeft hij in droge omstandigheden wel meteen zijn visitekaartje afgegeven. Verstappen tekende voor de snelste tijd in de derde vrije training. De kwalificatie begon Verstappen ook in stijl met P1 in het eerste deel, waarna hij het kunstje nog eens over deed aan het begin van Q2.

De laatste run van Q2 kon Verstappen net als het Ferrari-duo aan zich voorbij laten gaan om banden te sparen, al zou hij terugzakken naar P3. Het was logischerwijs klein bier en voorspel voor het laatste deel van de kwalificatie. Daarin ging Verstappen natuurlijk wel voor twee runs. De Limburger begon met een rappe tijd, al ging daar nog een spannend momentje aan vooraf. Verstappen reed tijdens zijn out-lap langzaam bij het uitkomen van de 130R, terwijl Lando Norris juist op hoge snelheid aan kwam razen. Toen Verstappen op het gas ging, brak de achterkant uit en moest de McLaren-coureur door het gras. Het voorval wordt na afloop nog onderzocht door de stewards.

In de laatste run zag Verstappen de Ferrari-coureurs nog erg dichtbij komen en verbeterde hij zichzelf niet, al had dat ook veel met een moment in de eerste sector te maken. De wereldkampioen ging vol over de kerbstones en verloor daarbij een stukje van de diffuser. Aan zijn plek op de tijdenlijst is echter niets veranderd: de naam van Verstappen staat bovenaan. Hij heeft genoten van de sessie. “Het was ongelooflijk om hier weer te rijden, zeker in de kwalificatie met weinig brandstof. Dan komt de auto tot leven in de eerste sector”, aldus Verstappen. “Ik ben superblij met de pole-position en ook met dat we hier weer zijn.”

Of Verstappen zondag daadwerkelijk vanaf de eerste startplaats vertrekt, is dus nog even afwachten naar aanleiding van het moment met Norris in Q3. “Ik reed langzaam en wilde accelereren, maar mijn banden waren nog vrij koud. Daardoor had ik een moment, terwijl Lando mij op hetzelfde moment probeerde te passeren. Hij moest me ontwijken, maar gelukkig is er niets gebeurd”, zei Verstappen over het voorval met de McLaren-rijder.

Ook in de laatste ronde had Verstappen een momentje, met het verlies van een deel van de diffuser. “Daarom kon ik mij niet verbeteren, niettemin was mijn eerste ronde goed genoeg”, vervolgde hij. Verstappen is benieuwd naar het weer op zondag. “Dat wordt interessant”, reageerde hij. “Sommige mensen zeggen dat het droog blijft, terwijl anderen juist zeggen dat het op een bepaald moment in de race gaat regenen. We zullen zien wat er gebeurt. Ik heb vertrouwen in de auto en sta te popelen voor morgen.”

Video: Het moment tussen Verstappen en Norris in Q3