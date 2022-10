Na een stroef begin op een natte vrijdag, stond Carlos Sainz er in de derde vrije training een stuk beter bij. Regenbuien waren er niet en de baan was volledig opgedroogd. Precies dat was wat Ferrari nodig had om mee te kunnen doen voor de pole-position. De Spanjaard bleef in de eerste twee delen van de kwalificatie teamgenoot Charles Leclerc voor, maar moest in Q3 zijn meerdere erkennen in de Monegask. Het verschil met polesitter Max Verstappen is met 0.057 seconde minimaal. Volgens de Madrileen had het beter gekund, maar verstierde een momentje in zijn slotronde alles.

"Het was tot aan de laatste bocht een prima ronde. Ik had alleen wielspin waardoor ik waarschijnlijk iets te veel vroeg van mijn achterbanden", aldus Sainz tegen voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert kort na Q3. "Het is opnieuw balen dat ik een halve tiende tekort kwam voor pole. Dit was de zoveelste kwalificatie waar het met Max en Charles slechts een halve tiende scheelde. Die halve tiende valt vaker hun kant op. Ik hoop dat die in het restant van het seizoen meer mijn kant opvalt en ik een keer pole kan scoren."

Dat Suzuka op zondag weer geteisterd wordt door regen lijkt een zekerheid. Het is alleen de vraag wanneer de hemelpoorten zich openen. Sainz weet dus dat het weer een rol gaat spelen en juist in de regen viel Ferrari vrijdag tegen. "Het weer gaat belangrijk worden", vervolgt hij. "De regen komt. We weten alleen niet of die om twee uur of vier uur komt. In dat laatste geval is het na de race." De Spaanse coureur besloot in de kwalificatie een setje softs te besparen om die achter de hand te houden voor de Grand Prix. "Ik denk namelijk dat er genoeg kan gebeuren morgen. Er is veel mogelijk vanaf de derde startplek. We staan er goed voor om Max morgen aan te vallen."

Video: Sainz klokt derde tijd in slotfase Japanse kwalificatie