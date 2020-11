Verstappen: Lange runs goed, inhalen lastig vanaf 'rare' startplek

Verstappen wist zich zaterdag 'gewoon' naar de inmiddels gebruikelijke derde startplek te rijden, al is de manier waarop dat gebeurde niet zo 'gewoon' te noemen. De negenvoudig Grand Prix-winnaar kreeg in het tweede deel van de kwalificatie te maken met motorisch malheur, waarna er een spoedreparatie nodig was en hij 'het goede ritme' naar eigen zeggen niet meer terugvond. Maar hoe zijn de kaarten voor zondag geschud, als het er echt om gaat?

"Mijn lange runs in de training waren best goed, dus hopelijk gaat dat tijdens de race net zo. Laten we hopen dat we qua topsnelheid ook aardig mee kunnen doen", stelt Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com. Dat laatste aspect is absoluut niet te onderschatten vanwege het lange rechte stuk in Imola.

Verschil tussen kwalificatie en race

Waar Red Bull vorig jaar in de races vaak beter voor de dag kwam dan tijdens kwalificaties lijkt dat verschil dit jaar weggevallen. Heeft dat met het verbod op party modes te maken of met een ander aspect van de Honda-krachtbron? "Nou, het is ook een beetje afhankelijk van het circuit waarop we rijden. Wij lijken wel iets gevoeliger voor 'clipping' dan Mercedes en verliezen daardoor soms wat tijd op rechte stukken. Vorig jaar wonnen we tijdens de race inderdaad iets ten opzichte van de kwalificatie, maar dit jaar lijkt de kwalificatie juist iets beter te gaan en hebben wij er in de race soms iets meer last van"

"Maar dat is niet op ieder circuit hetzelfde, op de Nürburgring was het bijvoorbeeld zeker niet slecht. Daar waren we behoorlijk competitief. Ik denk niet dat er sprake is van een trend. Maar het lijkt wel alsof we op rechte stukken soms niet dezelfde hoeveelheid energie kunnen inzetten [als Mercedes]. We werken er keihard aan om dat te verbeteren", zo vervolgt Verstappen zijn uitleg tijdens de online persconferentie. Verder overigens geen kwaad woord over Honda. Ook al omdat Red Bull na 2021 graag door wil met het motorenproject en de relatie dus goed moet blijven. Of zoals Verstappen het samenvat: "Ik werk graag samen met Honda. Ze zijn erg gemotiveerd en geven nooit op, die mentaliteit waardeer ik."

'Rare startplek'

Maar wat kan Verstappen uitrichten tegen het Mercedes-duo voor hem? Hoe mooi coureurs het circuit waarop Ayrton Senna veel te vroeg het leven liet ook vinden, het is en blijft vrij smal voor moderne F1-bolides. Inhalen zal geen sinecure worden. Dat maakt de start ook meteen belangrijk, al heeft Verstappen op dat vlak zijn bedenkingen. "Ik vind het om eerlijk te zijn een beetje raar waar wij moeten starten", voegt hij in gesprek met Ziggo Sport toe. "We staan aan de linkerkant van de baan, maar het circuit gaat daarna meteen met een knik naar rechts. Dus ik weet eigenlijk niet of het wel goed is om als eerste of als derde te starten. Die plekken liggen ook naast de racelijn. Maar goed: we zien het wel en het maakt misschien ook niet zoveel uit. Gewoon gas geven en hopelijk weer naar het podium."

VIDEO: Alles wat je moet weten over het F1-weekend in Imola