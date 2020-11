Tost steunt salarisplafond: “Coureurs verdienen veel te veel”

De Formule 1 gaat vanaf 2023 paal en perk stellen aan het salaris dat de coureurs kunnen ontvangen. De twee coureurs van een team mogen vanaf dat jaar samen nog 'maar' 30 miljoen dollar per jaar verdienen. De huidige contracten voor 2023 en daarna worden gerespecteerd, maar nieuwe contracten moeten wel aan de afspraak voldoen. Het is een volgende ingreep van de sport om de kosten te beperken, nadat eerder dit jaar het budgetplafond al verlaagd werd naar 145 miljoen dollar. Beide plafonds zijn ook aan elkaar gekoppeld: wil een team meer dan 30 miljoen dollar uitgeven aan coureurs, dan gaat dat ten koste van het overige budget.

De teams stemden in met het salarisplafond en AlphaTauri-teambaas Tost toont zich ook een uitgesproken voorstander van de limiet aan de verdiensten van rijders. “Ten eerste vind ik dat de coureurs hoe dan ook te veel geld verdienen, ze zouden veel en veel minder moeten krijgen. Als ik iets te zeggen had, dan zou ik met een budgetcap van ongeveer 10 miljoen komen”, lacht Tost. Toch ziet hij het salarisplafond als een serieuze en goede zaak, te meer door de onzekerheid die er heerst over wat er gaat gebeuren met het coronavirus.

“Maar we zijn goed op weg, want we moeten realistisch worden. Het is tegenwoordig niet makkelijk om extra sponsorgeld te vinden”, beargumenteert Tost. “Kijk daarnaast naar het voorbeeld hier in Imola: twee dagen geleden mochten er toeschouwers bij zijn, nu niet meer. We weten niet hoe het volgend jaar is, of fans dan wel aanwezig mogen zijn. En als dat niet mag, dan daalt het inkomen. De FOM krijgt dan minder geld, en de teams krijgen daardoor ook minder geld. Dan zie ik geen reden waarom coureurs niet minder zouden moeten krijgen. Zij moeten zich ten slotte gelukkig prijzen dat ze in deze fantastische auto’s zitten en dit werk hebben. En dan krijgen ze er ook nog wat geld voor, zo moet de toekomst er volgens mij uitzien.”

Met medewerking van Adam Cooper