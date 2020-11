Lovende woorden Alonso ‘betekenen enorm veel’ voor Russell

De afgelopen seizoenen heeft een grote groep jonge coureurs gedebuteerd in de Formule 1. Van Max Verstappen en Carlos Sainz kan inmiddels gezegd worden dat zij behoorlijk ervaren zijn, maar daarna kwamen jonge talenten als Charles Leclerc, Lando Norris, Alexander Albon, Pierre Gasly en Russell de sport binnen. Allemaal maakten ze in hun eerste seizoenen in de F1 een sterke indruk, maar voor Alonso springt Russell eruit. Dat vertelde de tweevoudig wereldkampioen in een interview met Sky Sports toen hem gevraagd werd welke jonge coureur hij het hoogste inschat.

“Ze zijn hier goed voorbereid binnengekomen door de driver academies die de snelheid en het talent hebben opgebouwd en ze vanaf jonge leeftijd geholpen hebben. Nu doen ze hun werk”, zei Alonso. “Van iedereen is George Russell degene die mij ieder weekend verrast door hoe hij de Williams zonder fouten te maken bestuurt. Ik ben echt heel verrast door zijn natuurlijke snelheid. Dus als ik een naam moet noemen, dan is Russell mijn keuze voor de toekomst.”

Russell maakt sinds zijn F1-debuut in 2019 een sterke indruk bij Williams. Nog nooit was de Brit in 34 races langzamer dan zijn teamgenoot in de kwalificatie, terwijl hij ook in de races vaak het maximale uit het materiaal haalt. Dat leidde al tot vergelijkingen met Alonso, die bij zijn debuut in 2001 plaatsnam bij zwakke broeder Minardi. Ook de Spanjaard wist destijds regelmatig voor verrassingen te zorgen. Russell vertelde dat hij de mooie woorden van Alonso had gehoord en sprak zijn waardering uit. “Dit betekent enorm veel voor mij, omdat het van iemand als Fernando komt”, zei hij. “Ik kijk ernaar uit om volgend jaar tegen hem te racen. Ik weet zeker dat hij enorm snel gaat zijn. Ik waardeer het.”

Niet alleen Alonso is lovend over Russell, dat geldt ook voor head of vehicle performance Dave Robson van Williams. Hij noemt de coureur ‘exceptioneel goed’. “Hij heeft een stap gezet. Natuurlijk heeft de auto hem in het laatste jaar geholpen, maar ik denk desondanks dat hij vorig jaar heel goed was in het maximaliseren van de situatie. Ik denk dat hij geleerd heeft in die lastige periode. Hopelijk denkt hij over vijf of tien jaar terug aan vorig jaar met de gedachte dat het heel waardevol was, ondanks dat het soms vervelend was. Hij heeft echter wel een stap gezet. Hij is waardevol. Hij heeft vertrouwen en nu ook wat ervaring om ons te leiden. Hij heeft nog veel te leren, maar hij heeft zonder twijfel al een stap gezet. Ik denk dat hij een echt talent en enorm waardevol is voor het team.”

Met medewerking van Luke Smith