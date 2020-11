Verstappen kan leven met P3: "Hopelijk goede afstelling voor race"

Verstappen gaf op vrijdag al aan dat de vrije trainingen naar wens verliepen en begon zaterdag ook goed met de snelste tijd in de afsluitende training. Toen het onder het kunstlicht echt om de knikkers ging, kwam Mercedes echter weer als vanouds bovendrijven. De Nederlander wist beide Mercedes-coureurs wel te splitten in Q2 en ook aan het begin van Q3, maar zag Bottas in de beslissende fase voorbijkomen. Dat alles op gepaste afstand van polesitter Lewis Hamilton.

Een compromis voor de race

Waar Verstappen ruim vier tienden moest toegeven op Hamilton was het gevecht met Bottas een stuk spannender. Had er dan nog iets meer ingezeten voor de Red Bull-piloot? "Nee, dat denk ik niet. Mijn ronde was best goed. Voor mijn gevoel kwam ik aan de achterkant wat grip tekort, vooral in langzame bochten", zo liet Verstappen na afloop van de sessie weten. Dat bleek echter deels een bewuste keuze. "Het was al met al een aardige kwalificatie. Laten we zien hoe het morgen in de race gaat, ook al omdat dit circuit best zwaar is voor de banden. Ik hoop dat we daar op deze manier een goede compromis voor hebben gevonden qua afstelling."

Verstappen hoopt zijn banden dus zolang mogelijk in leven te houden op zondag, maar is dat genoeg om Mercedes het vuur na aan de schenen te leggen in de woestijn? "Dat is altijd lastig te zeggen. Ik denk eerlijk gezegd dat zij het tempo vandaag iets hebben opgeschroefd en het zal morgen ook lastig worden om hen te verslaan. Maar we hebben wel verschillende banden tot onze beschikking, dus laten we kijken of dat een voordeeltje kan opleveren. Ik hoop vooral dat het een interessante race wordt voor de mensen, dat is het allerbelangrijkste."

Starten vanaf de schone kant

Geluk bij een ongelukkig is nog dat Verstappen zondag vanaf de 'schone' kant van de baan mag starten, zoals hijzelf ook al opgetogen via de boordradio liet weten. Voor de verandering staat teamgenoot Alexander Albon ook eens naast hem op de startopstelling, hetgeen een soort rugdekking kan bieden. "Nou ja, laten we zien wat er mogelijk is. Ik probeer me vooral op mezelf te concentreren en zal er alles aan doen om de beide Mercedessen te volgen. Dan zien we vanzelf of iemand anders ons kan volgen."

VIDEO: Heeft Red Bull een stap gemaakt met de nieuwe voorvleugel?