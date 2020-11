Hamilton neemt geen gas terug na titel: "Maar wil wel genieten"

Je zou het Hamilton vergeven om na zijn zege in Turkije, goed voor zijn zevende wereldtitel, zijn voet van het gas te halen, maar van een titelroes was in Bahrein niets te merken. Meer nog, Hamilton pakte andermaal de pole-position, zijn tiende in 15 races. "Ik heb mijn titel eerlijk gezegd niet echt gevierd", vertelde Hamilton meteen na afloop van de kwalificatie op Sakhir. "Ik heb wat getraind en wou meteen weer klaar zijn voor de volgende race. Het klopt dat de druk nu een beetje weg is, maar daarom is het belangrijk om te genieten van wat je doet. Ik stond vandaag op met de gedachte om plezier te maken en gewoon mooie ronden op de klok te zetten."

Die mooie ronde kwam er ook in Q3. Zijn rondetijd van 1.27.264 was drie tiende sneller dan Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas en vier tiende vlugger dan Max Verstappen in de Red Bull. "Je wil altijd de perfecte balans vinden. Langs de ene kant wil je bij het insturen zoveel mogelijk snelheid behouden en langs de andere kant wil je ook goed uit de bocht komen. Ik denk dat mijn ronde goed begon. Ik verloor weliswaar een klein beetje tijd in de eerste bocht, maar daarna was het gewoon een hele zuivere ronde. Ik was er zeker blij mee."

De Formule 1 is in Bahrein aan een zwaar slotakkoord begonnen met drie races in drie weekends, twee in Bahrein en de finale verderop in de Perzische Golf in Abu Dhabi. Voor de teams is het een laatste beproeving, nog drie weken weg van de familie vooraleer het beproevende seizoen 2020 er eindelijk opzit. Hamilton heeft veel lof voor de teamleden die dit jaar veel hebben opgeofferd om hem een kampioenenauto te geven. "Ik blijf versteld staan van hoe hard onze mensen weekend na weekend blijven werken. Nu zijn ze weer drie weken weg van hun familie. Het was een lastig jaar en ik stel wat ze doen echt enorm op prijs."

Aan de andere kant van de garage waren bekende geluiden te horen bij Bottas, die andermaal geen antwoord had op die laatste kanontijd van Hamilton en dus niet voor het eerst dit seizoen naar bed gaat terwijl hij de start van de race visualiseert. Zijn beste kans om Hamilton te vloeren is alweer die eerste bocht. Toch was de Fin niet eens ontevreden over zijn eigen prestatie. "Ik weet eigenlijk niet wat het probleem was, ik voelde mij er goed over", stelde Bottas. "Dat is het probleem als je je goed voelt over de ronde en vindt dat je alles uit de wagen hebt gehaald, en toch is die rondetijd er niet. Dat is best verwarrend. Ik maakte geen fouten en vond dat de laatste ronde juist goed was."

