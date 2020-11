F1 GP Bahrein uitslag kwalificatie: Pole Hamilton, Verstappen P3

Hoe verliep de F1-kwalificatie in Bahrein?

Verstappen kon wel met vertrouwen aan de kwalificatie beginnen nadat hij zich tijdens de afsluitende tijdstraining de snelste man toonde. In het eerste deel van de kwalificatie nam Mercedes het commando echter al over. Lewis Hamilton noteerde een 1.28.343 en zette naaste belagers Lance Stroll en Alexander Albon op ruim drie tienden. Waar deze mannen zorgeloos door konden naar Q2, net zoals Verstappen, vonden Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen, Romain Grosjean en Nicholas Latifi hun Waterloo in het eerste bedrijf.

George Russell wist wel te overleven en maakte andermaal indruk door Q2 met zijn Williams te halen. Daarin bleef hij steken op een veertiende plek. Hij wist enkel Carlos Sainz achter zich te houden, al was dat vooral te danken aan malheur bij de Spanjaard. Hij kwam in bocht 1 stil te staan met ogenschijnlijk een vastgeslagen versnellingsbak. Een code rood en uitschakeling van de onfortuinlijke McLaren-coureur waren de gevolgen. In het restant kwamen beide Ferrari-coureurs en Lance Stroll pijnlijk tekort. Hamilton noteerde vooraan wederom de beste tijd met 1.27.586. Hij deed dit, net als onder meer Verstappen en Valtteri Bottas, op de gele mediums.

De voornaamste kanshebbers mogen de race van zondag derhalve op mediums starten. Hamilton zal dat zoals zo vaak vanaf de best denkbare startplek doen. De Brit versnelde in de eerste run van Q3 nogmaals met een rondetijd van 1.27.677 tot gevolg. Verstappen sloot aan op anderhalve tiende, maar wist daarmee wel Bottas voor te blijven. Tijdens de laatste run van de zaterdag veranderde dat echter nog. De Fin sloeg terug en wist zo achter de ongenaakbare Hamilton (1.27.264) P2 te pakken. Weer een volledige eerste startrij voor Mercedes dus. Verstappen kon dat met zijn laatste poging niet meer verhelpen en moest dus genoegen nemen met P3. Teamgenoot Albon sloot op een volle seconde van Hamilton aan als vierde, voor Sergio Perez.

Formule 1 Grand Prix Bahrein - uitslag kwalificatie