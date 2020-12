Verstappen zegeviert glorieus in slotrace: "Dit is echt genieten"

Verstappen zorgde zaterdag al voor dolle vreugde bij alles en iedereen binnen Red Bull Racing en motorleverancier Honda. De Limburger hoopte dat zijn enige pole-position van 2020 meteen een mooie motivatiebron zou vormen om het karwei op zondag af te maken. Dat is gelukt en in stijl bovendien. Verstappen wist bij de start al zijn eigen ding te doen, iets naar binnen te knijpen en de pole te verzilveren met kopstart. De rest is zoals dat heet geschiedenis gebleken.

Domineren van start tot finish

Nadien controleerde de nummer drie uit het WK de race met namelijk enig vertoon van macht. Ook nadat de Mercedes-motor van Sergio Perez de geest had gegeven en de safety car naar buiten kwam. Door de vroege overgang naar de hardste band stond een ietwat gezapige slotrace vooral in het teken van bandenmanagement, al gaf Verstappen in dat opzicht ook geen krimp. "Dit was echt genieten. Gisteren al, maar vandaag ook zeer zeker", liet hij meteen na afloop van het F1-slotstuk anno 2020 weten.

De zege is eigenlijk geen moment in het geding geweest, zo weet de hoofdrolspeler zelf ook. "We hadden een goede start en hebben daarna vooral op de banden gelet. We hadden vandaag ook echt een hele goede balans in de auto, dat heeft natuurlijk enorm geholpen. Het was daardoor echt genieten voor mij, we hebben als team eigenlijk alles goed gedaan." Dat het voor veel volgers een relatief saaie vertoning is geweest, kan de triomfator maar matig boeien. Des te meer dominante zeges, des te beter voor Verstappen. "Als je vooraan mag starten, dan kun je het tempo gewoon mooi controleren. Dat maakt dat je leven toch wel iets makkelijker."

Vibraties gooien geen roet meer in het eten

De tienvoudig Grand Prix-winnaar was in de slotfase trouwens nog wel even bezorgd over enkele vibraties. "Ja, maar goed: ik zag dat ze het achter mij ook lastig hadden met de banden en dat het gat alleen maar groter werd. Daardoor kan ik het zelf ook iets rustiger aan doen. Ik kreeg nog wel met achterblijvers te maken, maar uiteindelijk is het gewoon een hele goede race geweest voor ons als team." Een race die Verstappen na afloop niet meer wenste te vieren met enkele donuts, in tegenstelling tot het Mercedes-duo. "Nee, ik heb vooral genoten van deze race zelf en ook van het podium. En straks ga ik er lekker van genieten om naar huis te gaan."

