F1 Grand Prix Abu Dhabi uitslag: Verstappen pakt tiende F1-zege

Hoe verliep de Grand Prix van Abu Dhabi 2020?

Verstappen wist zaterdag op de valreep ook nog een pole-position te scoren in 2020. De Nederlander mocht zodoende vanaf de eerste startplek vertrekken, voor het duo van Mercedes, waar voor aanvang trouwens nog werd gesproken over een probleem met de MGU-K. Het Zuid-Duitse merk zou de motor daardoor iets hebben teruggeschroefd voor de slotrace van het jaar. Verstappen concentreerde zich intussen vooral op de start, aangezien dat al meermaals een achilleshiel van Red Bull-Honda is gebleken in 2020.

Maar niet in Abu Dhabi. Verstappen hield stand, kneep iets naar binnen en wist de Mercedessen in slagvolgorde achter zich te houden: Valtteri Bottas voor Lewis Hamilton. De Nederlander zette ook meteen aan om buiten de DRS-marge van de zwartgemaakte Zilverpijlen te komen. Achter deze gebruikelijke top-drie moest Alexander Albon op softs een weg langs Lando Norris vinden. De Red Bull-coureur, die nog altijd in spanning wordt gehouden over 2021, zat enkele ronden vast achter de McLaren maar sloeg in de zevende ronde toe voor P4.

Verstappen leek de slotrace intussen aardig te controleren, al moest hij na tussenkomst van de safety car weer helemaal opnieuw beginnen. Die safety car moest, pas voor de tweede keer sinds 2012 in Abu Dhabi, naar buiten doordat de Mercedes-motor achterin de Racing Point van Sergio Perez de geest had gegeven. Een klap in de strijd om P3 bij de constructeurs, waardoor McLaren uiteindelijk met die felbegeerde plek en de bijbehorende miljoenen aan de haal ging.

Na de geslaagde herstart en een wissel naar de hardste compound wist Verstappen wederom een gat te trekken. De Nederlander werkte een eenzame race af en probeerde aan de kop vooral zijn banden in leven te houden. Dit lukte. Een wedstrijd met weinig amusementswaarde en nadruk op bandenmanagement. Wel een wedstrijd die Verstappen op dominante wijze naar zich toe wist te trekken. Hij wist zo zijn tweede seizoenszege te pakken met maar liefst vijftien seconden voorsprong op Bottas, de eerste Mercedes-coureur op het Yas Marina Circuit in 2020. Hamilton completeerde het podium, al kwam Albon in de slotfase nog wel angstvallig dichtbij. De Britse Thai moest echter genoegen nemen met P4, voor het McLaren-duo.

Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi - uitslag race