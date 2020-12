Mercedes verrast door snelheid Verstappen: "Hadden geen antwoord"

Verstappen pakte zaterdag nipt de pole met een verrassend snelle tijd op het circuit van Yas Marina, maar het verschil tijdens de race was een stuk groter en dus comfortabeler. De Nederlander maakte een prima start en kwam daarna nooit in de problemen. Ondanks een safety car bouwde hij een kloof van vijftien tellen uit op Bottas, die voor Hamilton tweede werd.

"De Red Bull was te snel vandaag, verrassend snel zelfs", stak Bottas na afloop van wal. "We dachten dat onze racesnelheid min of meer identiek zou zijn, maar zij slaagden er echt in om de race te controleren en het verschil uit te bouwen wanneer dat nodig was. Ik probeerde van alles, maar kon Max niet volgen."

"Ik vond dat ikzelf een solide race heb gereden zonder fouten. Veel meer kon ik niet uit de auto halen", vervolgde de Fin. "In die zin was het een goede race, het was al even geleden dat ik nog op het podium stond. Dat was mooi, ook al drinken we hier geen champagne."

Hamilton ondervond fysiek hinder van coronabesmetting

Hamilton was bij zijn terugkeer na COVID-19 derde en trad zijn teamgenoot bij. "De Red Bulls waren dit weekend gewoon buiten bereik voor ons, we konden hun tempo niet volgen", aldus Hamilton, die ook nog lof had voor Alexander Albon, die dit keer kon aanklampen en net na Hamilton vierde werd. "Het was mooi om Alex bij ons te zien rijden, hij deed het fantastisch. We hadden een strijd van twee tegen twee met Red Bull en dat is wat de sport nodig heeft."

De wereldkampioen volgde zelf de hele race het spoor van Bottas, maar had nooit echt een kans om zijn teamgenoot het leven zuur te maken. Hamilton sprak achteraf van een moeizame race en herhaalde dat hij nog niet helemaal fit was. "Dit was een heel zware race voor mij. Ik heb me het hele jaar fysiek top gevoeld, maar dat was vandaag zeker niet het geval", gaf hij toe. "Ik ben gewoon blij dat het voorbij is. Fysiek heb ik het enorm lastig gehad, ik denk niet dat ik ooit zo murw ben geweest na een race. Maar aan de andere kant ben ik blij dat ik het heb gered, ik dacht eerder deze week zeker niet dat ik hier zou staan. Ik kijk ernaar uit om de komende tijd goed te kunnen herstellen en weer topfit te worden."