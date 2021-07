Ander format en nieuwe band op Silverstone: "Kan rommeltje worden"

Het circuit van Silverstone vormt komend weekend het decor van de allereerste sprint qualifying, een wedstrijd over 100 kilometer waarvan de uitslag als startopstelling voor de Grand Prix wordt genomen. Deze korte race vindt plaats op zaterdagmiddag, de kwalificatie zoals we die kennen wordt op vrijdagmiddag gehouden en bepaalt de grid voor het sprintgebeuren. En alsof dit al niet genoeg verandering is voor de Formule 1-teams, wordt er vanaf komend weekend ook met een andere achterband geracet.

De nieuwe achterband komt er na de klapbanden van Lance Stroll en Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. “We hebben daar weliswaar mee getest in Oostenrijk, maar de meeste teams hebben er nog wel wat meer ervaring mee nodig. En dat terwijl er maar zeer weinig tijd is, aangezien we alleen de training op vrijdagochtend hebben voor de kwalificatie”, laat Ferrari-teambaas Mattia Binotto weten aan onder andere Motorsport.com. “We gaan met de nieuwe banden dus vrijwel meteen de kwalificatie in. En het nieuwe format betekent dat het vanaf vrijdagmiddag parc fermé is. Dat zou het erg interessant kunnen maken.”

“Misschien dat het hier en daar een rommeltje wordt, doordat de teams hun afstellingen nog niet geoptimaliseerd zullen hebben voor de nieuwe band”, vervolgt Binotto, die dat op de eerste plaats positief bekijkt. Mochten sommige teams in de problemen komen met de set-up van de auto, kan dit immers een kans zijn voor Ferrari, dat momenteel achter Red Bull, Mercedes en McLaren vierde staat in het constructeurskampioenschap. Binotto: “Wat dat aangaat, zou het wel eens een geweldig raceweekend kunnen worden.”

Het weekend op Silverstone begint vrijdag om 15.30 uur Nederlandse tijd met de eerste vrije training. Vrijdagavond om 19.00 uur vindt de kwalificatie plaats volgens de gebruikelijke format met een Q1, Q2 en Q3. Zaterdag om 13.00 uur is de tweede vrije training, alvorens om 17.30 uur de lampen boven het rechte stuk uitgaan voor een sprintrace van zeventien ronden. De Britse Grand Prix start zondag om 16.00 uur Nederlandse tijd.