Voordringen in de kwalificatie? 'Ze zoeken het zelf maar uit'

Vooral in de eerste sessie van de kwalificatie – Q1 – met maar liefst twintig auto’s op de baan, is het soms dringen voor een goede exit. De coureurs willen voordat ze aan hun snelle ronde beginnen een goede positie hebben en niet in de vuile lucht van hun voorgangers rijden. Dit leidt er regelmatig toe dat ze aan het einde van een langzamere ronde even inhouden om een gaatje laten vallen naar hun voorganger. Het risico dat ze daarbij lopen is echter dat ze zelf worden ingehaald door achteropkomende coureurs die ook op zoek zijn naar positie.

Een van de ongeschreven regels in dit soort gevallen is dat de achteropkomende coureur achteraan in de wachtrij aansluit, maar dat leverde vooral op de Red Bull Ring (maar ook al eerder in Bahrein) problemen op. Vooral Sebastian Vettel beklaagde zich over het gedrag van zijn collega's, maar de Duitser werd vervolgens zelf bestraft nadat hij Fernando Alonso had geblokkeerd.

Een aantal coureurs heeft bij de FIA aangegeven dat de wedstrijdleiding strenger zou moeten controleren op het schenden van de onderlinge afspraken, maar Masi laat weten dat een herenakkoord niet meer is dan dat en geen formele plaats heeft binnen het sportreglement. De Australiër vindt dan ook dat de coureurs het onderling maar moeten oplossen. “Het is een herenakkoord dat ze hebben tussen de twintig heren op het circuit. Dus misschien moeten ze eens opnieuw bij elkaar gaan zitten en dat herenakkoord opnieuw onderling bevestigen of herzien.”

“Laten we laten we eerlijk zijn, het zijn allemaal topsporters”, voegt Masi eraan toe. “Ik denk dat één van de redenen waarom het dit jaar zo veel erger is, te maken heeft met de kleine onderlinge verschillen en competitiviteit in het veld. Er komt heel veel druk bij kijken.”

Daniel Ricciardo geeft zijn landgenoot groot gelijk. “Als iemand wat al te brutaal is geweest en misbruik heeft gemaakt van onze afspraken dan moet die coureur er maar rekening mee houden dat 'ie zelf wat shit kan verwachten. Het is een beslissing en een keuze die ze zelf maken en ik vind het prima dat we het op onze eigen manier oplossen.”

