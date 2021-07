Organisatie GP van Nederland naar de rechter om coronamaatregelen

Nadat het kabinet enkele weken geleden enigszins optimistisch de boel opengooide, liep het aantal besmettingen in de dagen voor het weekend explosief op. Er moest derhalve gereageerd worden om de verspreiding van de deltavariant zo goed mogelijk in te perken. Het nachtleven ging daardoor weer op slot, de horeca moet zich weer aan beperkte openingstijden houden en ook de evenementen zitten op de schopstoel. Die zouden tot in ieder geval 13 augustus niet door mogen gaan om verdere verspreiding binnen de perken te houden.

Een groep van dertig organisatoren van festivals en evenementen heeft de stap naar de rechter gemaakt om af te dwingen dat de evenementen toch mogen doorgaan als ze voldoen aan de voorwaarden van Fieldlab. Bezoekers zouden dan welkom zijn met een recente negatieve test. De NOS meldt dat ook de organisatie van de Grand Prix op Circuit Zandvoort zich aangesloten heeft. “Het is voor ons internationaal niet uit te leggen dat we minder dan drie weken voor aanvang van het evenement pas duidelijkheid hebben over de voorwaarden waaronder we het evenement kunnen organiseren”, aldus Imre van Leeuwen, algemeen directeur van de Dutch Grand Prix. Ook de organisatie van festival Zwarte Cross heeft zich aangesloten bij het kort geding, dat vrijdagochtend om 10.00 uur dient bij de rechtbank in Den Haag.

Intussen is de organisatie volop bezig met de voorbereidingen. Maandagavond bracht men een verklaring naar buiten waarin men rekent op versoepeling na 13 augustus. “Als organisator zijn we afhankelijk van de regels en voorwaarden die de landelijke overheid aan ons als organisatie en jou als fan stelt”, leest het statement van de organisatie. “Afgelopen zaterdag zijn er nieuwe maatregelen ingegaan die gelden tot en met 13 augustus. De maatregelen treffen vooral de festivals en in mindere mate de sportevenementen. We gaan ervan uit dat de maatregelen van de overheid het gewenste effect hebben en dat diezelfde maatregelen, na de 13e kunnen worden losgelaten voor professioneel georganiseerde evenementen. Kortom, we bereiden ons op dit moment voor op de terugkeer van de F1 Heineken Dutch Grand Prix op basis van volledige capaciteit.”

De Grand Prix van Nederland vindt plaats op zondag 5 september. De Formule 1 keert dan na 36 jaar terug in ons land. Juridisch gesteggel over de wedstrijd kwam vorige week tot een eind met de verstrekking van een evenementenvergunning voor de GP.