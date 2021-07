Brundle: Red Bull heeft data voor protest tegen Hamilton

Red Bull-adviseur Helmut Marko liet eerder deze week al blijken dat zijn team nadenkt over juridische stappen. Dit allemaal naar aanleiding van de straf die Hamilton kreeg voor het veroorzaken van de crash met Max Verstappen in de Britse Grand Prix. De meervoudig wereldkampioen kreeg een tijdstraf van 10 seconden, maar kon de wedstrijd vervolgens alsnog winnen. Red Bull was op meerdere fronten boos over het merkwaardige moment, volgens Brundle zijn er aanknopingspunten voor een protest.

“Red Bull heeft mij laten weten dat er data is om te bewijzen dat Lewis significant sneller instuurde in Copse dan hij tijdens andere rondjes gedaan heeft en dat hij de bocht niet zou halen zonder te wijd te gaan”, schreef Brundle in zijn analyse voor Sky Sports F1. “Het leverde onvermijdelijk contact met Max op. Mogelijk wordt die data nog naar buiten gebracht. Als Red Bull van mening is dat ze ‘nieuw bewijs’ hebben dan kunnen ze ook in beroep gaan bij de FIA omdat er sprake is van schuld en inschikkelijkheid ten aanzien van Hamilton.”

Volgens Brundle is Hamilton geen onsportieve coureur, maar zat een incident als dit er nu eenmaal aan te komen. “We hebben Lewis de afgelopen jaren gezien en hij is in de basis geen onsportieve coureur, hoewel hij een aantal momentjes heeft gehad met Red Bull-coureur Alex Albon”, vervolgde Brundle. “Max is super agressief en daarom houden we van hem, maar Lewis besloot dat dit een moment was om die agressie terug te betalen. Het was daarom een kwestie van tijd voordat we zo’n incident zouden zien.”