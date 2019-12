Webber: "Ik mis de vechtlust bij Bottas tijdens gevechten"

Bottas begon dit jaar beter aan het kampioenschap dan voorheen en stond tot aan de Grand Prix van Spanje zelfs bovenaan met precies een punt meer dan Hamilton. De twee wisselden elkaar af qua overwinningen en pole-positions toen Ferrari en Red Bull nog achter de feiten aanliepen, maar toen Hamilton eenmaal op stoom kwam groeide het verschil tussen de twee Mercedes-coureurs steeds meer.

Bottas was betrokken bij een aantal mooie, kortstondige gevechten op de baan, maar kon daarentegen net als in voorgaande jaren niet van zijn stempel als tweede rijder afkomen. Zo accepteerde hij opnieuw teamorders, waaronder in Singapore. De 30-jarige gaf met dit soort dingen een teken af dat Hamilton niet zou doen. "Het was een zwaar seizoen voor Valtteri. Ferrari zou na de wintertest sterk uit de startblokken moeten zijn gekomen, maar dat gebeurde niet. Mercedes klom vervolgens boven de rest uit en presteerde direct erg sterk. Toen Ferrari halverwege het jaar een heropleving kreeg, liet Lewis zien dat hij kon dealen met die situatie", blikte Webber in de podcast On the Marbles van Channel 4 terug op het verloop van het 2019-kampioenschap.

"Wat Bottas betreft, David [Coulthard] en ik hebben het er vaker over gehad. Qua wiel-aan-wielgevechten en agressieve duels op de baan, waarin je de kans hebt om jezelf te representeren op belangrijke momenten in de races, mis ik nog steeds gretigheid bij Valtteri. Het is dus een zwaar jaar geweest voor hem waarin Lewis een masterclass gaf. Niet alleen aan hem maar aan iedereen. Lewis heeft aan al zijn tegenstanders een voor een klappen uitgedeeld. Hij heeft ze in de ring laten stappen en verslagen. Zijn uithoudingsvermogen is enorm."

Titelkansen van Bottas in 2020

Bottas zegt een geheim plan te hebben om zijn teamgenoot in 2020 te verslaan. Hij zegt te weten waar hij zich om moet focussen en heeft dit jaar het bewijs gekregen dat Hamilton 'niet onverslaanbaar is', gezien hij zelf meerdere Grands Prix heeft gewonnen en pole-positions gescoord.

Coulthard gelooft ook dat hij volgend seizoen beter kan worden, maar zet zijn vraagtekens bij de titelkansen van de Fin. "Je blijft gedurende je carrière doorgroeien tot op het punt dat je mentaal uitgeput bent en het opgeeft. Ik twijfel er niet aan dat hij van dit seizoen weer heeft geleerd. Hij is slim, snel en kan dat gebruiken voor hoe hij volgend jaar de races in gaat. Hij moet in feite beginnen met Lewis te evenaren in de kwalificatie, maar daar blijft het niet bij. Hij moet hem vervolgens verslaan in de races en ik denk dat Lewis een van de sterkere mannen is in het vechten met anderen. Verder weet ik niet zo goed wat hij nog kan doen, want het komt allemaal aan op rondetijden en actie op de baan. De rest doet er niet echt toe."