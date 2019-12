Tech: Gaan F1-teams in 2021 massaal voor hoge rake van Red Bull?

De afgelopen jaren zagen we steevast twee duidelijke filosofieën op het gebied van rake, de mate waarin de achterkant van de auto omhoog staat in vergelijking met de voorkant. Red Bull kiest traditioneel voor een relatief hoge rake (achterkant dus verder omhoog), terwijl Mercedes aan de andere zijde van het spectrum zit met minimale hoogteverschillen.

Red Bull heeft een voordeel op hoogte

Juist hierdoor kan Red Bull in ijlere lucht - zoals in Brazilië - de diffuser zo optimaal mogelijk laten werken. Best logisch: er kan met dat ontwerp immers meer luchtmassa onder de auto komen, hetgeen vooral met een lagere luchtdichtheid (circuits op hoogte) belangrijk is. Een verschil ten opzichte van Mercedes dat in dergelijke omstandigheden meer moeite lijkt te hebben, al spreken de cijfers volgens technisch expert Gary Anderson wel voor zich. "Onthoud goed dat Mercedes met een lage rake de afgelopen zes jaren steeds de coureurs- en constructeurstitels heeft gepakt. Een auto met een lage rake kan dus nooit helemaal verkeerd zijn."

Desondanks neigt hij voor 2021, als de aerodynamica danig versimpeld wordt en het grondeffect het leeuwendeel van de downforce moet genereren, wel lichtelijk naar de aanpak van Red Bull. "Het korte antwoord op deze vraag zou zijn dat ik nog niet meteen een overduidelijk idee heb. Ook al omdat dit precies is waar alle teams nu met veel 'research and development' achter proberen te komen. Maar het langere antwoord is dat de redenen om voor een hoge rake te kiezen in 2021 overeind blijven en misschien nog wel meer noodzakelijk worden."

Diffuser zo optimaal mogelijk laten werken

Eén van die redenen is hierboven al aangedragen: een hogere rake zou de werking van de diffuser (zeker onder bepaalde omstandigheden) ten goede komen, de lucht versnelt immers meer onder de vloer door naar de achterkant door deze aanpak. "De vloer en de diffuser hebben dus meer effect door een grotere hoek. Hierdoor is het volume aan lucht eveneens groter, vooral aan de achterkant", analyseert Anderson de kwestie voor Motorsport.com. Door deze betere werking van de diffuser krijgt een coureur idealier meer downforce aan de achterkant van de auto.

Het tweede voordeel van een auto die als het ware schuin omhoog staat, kan volgens de voormalig technisch directeur van Jordan aan de voorkant worden gezocht. "De voorvleugel werkt in langzame bochten beter, aangezien die dichter bij de grond zit. Bij het accelereren komt de achterkant door de downforce altijd ietsje naar beneden, terwijl de vleugelhoogte hetzelfde blijft. Daardoor neemt het effect dan [op rechte stukken dus] juist iets af."

"Daarnaast kun je bij een auto met een hogere rake de rijhoogte aan de achterkant beter aanpassen dan bij een auto met een lage rake. Dit geeft je meer controle over de aerodynamische luchtstromen, bijvoorbeeld die je met de diffuser wilt creëren." De werking van die diffuser hangt echter wel samen met tal van andere elementen, bijvoorbeeld met de bargeboards. "Voor de totale werking is de 'afdichting' van de luchtstromen aan de zijkanten van de vloer belangrijk. De outwash gecreëerd door de bargeboards maakt dit nu mogelijk. Maar de bargeboards zoals we ze nu kennen, zullen er in 2021 niet meer zijn. Veel van het aerodynamische onderzoek is er momenteel op gericht om dat op te vangen. De uitkomst van die zoektocht zal ook bepalen of een hoge rake [vanaf 2021] echt zo voordelig is."

Video: Waarom rake een trend is geworden in de Formule 1