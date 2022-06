De laatste tijd staat er geen maat op Red Bull Racing en Max Verstappen. De laatste zes races werden gewonnen door de formatie uit Milton Keynes, waarbij de Nederlander vijfmaal als winnaar over de meet kwam. Teamgenoot Sergio Perez zegevierde in de straten van Monaco. Door de sterke vorm en een aantal technische problemen bij rivaal Ferrari staat Verstappen momenteel al een straatlengte voor in de titelstrijd. Mark Webber, die acht races won met Red Bull Racing, denkt dat het al een gelopen strijd is.

Red Bull blijft dit kampioenschap domineren, voorspelt de Australiër in gesprek met The Guardian. “Ze hebben een auto met een goed downforceniveau, goed op alle soorten banden. Het is net een golfer die goed is op alle holes: kort, lang, chippen, putten, driven. Die Red Bull kan alles. Ze hebben op dit moment eigenlijk overal een antwoord op. Max kan drie races voor het einde de titel al op zak hebben.”

De Nederlander heeft momenteel een voorsprong van 46 punten in de wereldtitelstrijd. Teamgenoot Perez staat op die tweede plaats, drie punten voor Ferrari-coureur Charles Leclerc. Webber erkent fan te zijn van Perez, maar ziet hem het onderspit delven ten opzichte van Verstappen: “Over een langere periode vindt Max gewoonweg een manier om meer punten te verzamelen. In Azerbeidzjan reed Max gewoon weg, dat was een zeer overtuigende overwinning. In Canada regende het, was het weer droog, was het koud en listig. Max was het gehele weekend fenomenaal.”

