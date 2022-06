De Australische Grand Prix van 1993. Op de vraag tegen welke coureur hij met het meeste plezier had gestreden, antwoordde Ayrton Senna niet Alain Prost of Nigel Mansell. Hij noemde tot ieders verbazing de naam van Terry Fullerton. Een rivaal uit zijn kartperiode. De Brit werd Brits jeugdkampioen karting in 1966, 1967 en 1968 en won daarna nog vijf Britse titels en vier Europese. Maar het bleef voor hem bij karting. Fullerton hing in 1984 zijn helm aan de wilgen en begon een eigen raceteam. Onder meer Justin Wilson, Paul di Resta, Dan Wheldon, Allan McNish en Anthony Davidson kwamen voor hem uit. Senna werd later drie keer wereldkampioen in de Formule 1.

Volgens Max Verstappen zijn karten en de Formule 1 uiteindelijk ook twee heel verschillende dingen. "Dat je heel goed bent in karting, is geen garantie dat je goed zult zijn in de Formule 1", aldus de Red Bull-piloot. Andersom is dat ook zo volgens de regerend F1-kampioen, die in 2013 wereldkampioen karting werd. "Natuurlijk zijn er veel goede coureurs in allerlei categorieën, niet alleen in de Formule 1, maar er waren ook veel goede kartcoureurs die in een raceauto stapten en hun potentieel niet volledig waarmaakten - en vice versa. Er waren coureurs die niet zo goed waren in de kart, maar wel in de auto. Het is dus heel moeilijk om te zeggen dat een coureur die snel was in de karts, het tot de Formule 1 zou hebben geschopt. Er is gewoon geen garantie."

Valtteri Bottas is het daarmee eens. "Ik zie het net zo als Max. Het is echt een steile leercurve gedurende je hele carrière." Volgens de Alfa Romeo-man gaat het ook om hard werken. "Natuurlijk ontwikkelen sommige coureurs zich eerder, anderen misschien wat later. Zij die blijven werken en blijven leren, kunnen het uiteindelijk maken. Op een bepaalde manier is het triest dat zoveel talent niet de kans krijgt om in de F1 te komen. Je zou dat als verspilling kunnen zien. In mijn kartdagen in Finland waren er zoveel veelbelovende coureurs, maar zij hadden geen enkele financiële steun. Je moet op het juiste moment op de juiste plaats zijn." Bottas noemt in dit kader voormalig karter Jussi Kohtala. "Hij leidt nu een go-kart team. Hij was geweldig, maar heeft nooit de kans gehad om in een junior formuleklasse te komen."

"Het is zo moeilijk om de stap uit de kartsport te maken," voegt Mercedes-troef George Russell eraan toe. "Ieder jaar en bij elke volgende klasse worden de budgetten groter en groter. Soms gaat talent verloren. Ik denk dat we als sport een manier moeten vinden om ervoor te zorgen dat we het beste talent [in de F1] hebben." Van zijn generatie heeft een bovengemiddeld aantal de koningsklasse wel gehaald, weet Russel. Hij prijst zichzelf gelukkig. "In mijn eerste jaar in de Europese karting waren Max [Verstappen] en Charles [Leclerc] de jongens die wonnen en aan de top stonden. Alex Albon won in de jaren voor ons. Nu zitten we samen in de Formule 1."

Leclerc en Sainz kennen meerdere voorbeelden

Charles Leclerc over zijn kartingtijd: "Ik ging naar de races en vroeg mij af: hoeveel van ons zullen op een dag in de F1 zitten? Alle namen waar ik aan dacht, zitten hier nu. Het is leuk om te zien dat we met zovelen zijn. Maar er zijn ook drie namen waarvan ik dacht dat ze het zouden maken in de F1, maar uiteindelijk hebben ze het niet gehaald door een gebrek aan geluk en verschillende andere redenen: Dennis Olsen, Ben Barnicoat en Nicklas Nielsen."

Olsen komt in 2022 uit in de DTM en IMSA. Barnicoat racet naast IMSA ook in de Asian Le Mans Series en het World Endurance Championship (WEC), waarin ook Nielsen uitkomt. Nielsen rijdt verder in de European Le Mans Series (ELMS). "Ze zijn allemaal nog aan het racen en doen het heel goed. Maar het toont aan dat zelfs al beschik je over de meeste voorwaarden voor de F1, je soms ook geluk moet hebben. Ik ben er vrij zeker van dat ik nog enkele namen van toen ben vergeten."

Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz: "Uiteindelijk is er maar plek voor twintig F1-coureurs. Er zal nooit plaats zijn voor hen allemaal." Hij durft in tegenstelling tot Leclerc geen namen te noemen. "Ik heb tegen zoveel goede coureurs gestreden dat het moeilijk is om er één uit te pikken," zegt de Spanjaard. "Ik ben bevriend met allemaal en misschien zal één van hen tegen me zeggen: waarom heb je mij niet genoemd? Natuurlijk heb ik drie tot vijf mensen van wie ik denk dat ze het heel goed zouden hebben gedaan in de F1, maar ze hebben het niet gered."