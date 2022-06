Aston Martin hoopt Vettel te verleiden tot langer F1-verblijf

Viervoudig Formule 1-wereldkampioen Sebastian Vettel voegde zich begin 2021 bij Aston Martin, nadat hij aan de kant werd geschoven door Ferrari. Het huidige contract loopt eind dit jaar af. Vettel heeft al meerdere malen te kennen gegeven geen haast te hebben bij het nemen van een beslissing. Het valt niet uit te sluiten dat de Duitser aan het einde van het jaar zijn Formule 1-helm aan de wilgen hangt.

Nu veel topteams de bezetting voor 2023 op orde hebben, speelt de beslissing van Vettel een belangrijke rol in de rijdersmarkt. Aston Martin-teambaas Mike Krack hoopt zijn rijder te kunnen verleiden tot een langer verblijf. “We hebben altijd gezegd dat wij graag willen dat hij hier nog lang blijft, als hij besluit dat hij door wil gaan. We zijn in gesprek. We hebben een zeer, zeer goede relatie. Het is niet zo dat we elkaar deadlines hebben opgelegd. Op een bepaald moment, als het te lang blijft sluimeren, komen we in de problemen. Hij is zich daarvan bewust. We voeren momenteel goede gesprekken waar we vertrouwen uit halen.”

Vettel miste de eerste twee races van het jaar door een coronabesmetting. Op Imola scoorde hij zijn eerste punten van het seizoen, in de straten van Baku noteerde hij het beste resultaat door als zesde te eindigen. Het grote upgradepakket in Spanje biedt het team meer mogelijkheden qua afstelling, wat resulteerde in betere resultaten. Aankomend weekend volgt op Silverstone nog een flinke update van de AMR22. Krack: “We hebben altijd gezegd dat we de auto willen verbeteren. Barcelona was de eerste stap. Ik zou hem [Vettel, red.] graag laten zien dat we nog een stap maken. Daarna kunnen we praten. Hij wil het graag altijd beter doen. We werken hard voor Silverstone. We zullen zien waar we staan en dan praten we verder.”