Budkowski over opvallende A521: "Aerodynamica wint het altijd"

Volgens de directeur van Alpine is de bolling aan de bovenkant van de wagen vooral bedoeld om meer ruimte te creëren voor de koelingselementen die voorheen vooral onderin de wagen lagen, achter de sidepods. “Hoe kleiner die sidepods, hoe beter”, legt Budkowski aan Auto, Motor und Sport uit. “Dat is een trend die we al jaren volgen. We hebben sommige onderdelen hoger geplaatst om de onderkant smaller te kunnen maken.”

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Die filosofie lijkt in te druisen tegen de basisregel in de Formule 1 dat je het zwaartepunt van de auto zo laag mogelijk wil houden, maar dat is een bewust keuze vervolgt Budkowski. “Het is het hetzelfde met de achterwielophanging. Het [hoger plaatsen van onderdelen] heeft mechanische nadelen, maar aerodynamische voordelen. En normaal gesproken wint aerodynamica altijd. Dat is waarom we besloten hebben om het zwaartepunt verder omhoog te brengen. De aerodynamische voordelen van deze oplossing wegen zwaarder dan de nadelen en deze generatie voertuigen wordt nu eenmaal bepaald door aerodynamica.”

Alpine kwam in Bahrein niet heel erg goed voor de dag, maar dat had vooral met externe factoren te maken, legt Budkowski uit. “We hadden pech in de kwalificatie en in de race. Beide wagens startten goed en Fernando hield stand in de top-tien. Na zijn eerste pitstop, dwong een klein technisch probleem ons te vertragen. En toen, na de tweede stop, raakte een boterhamzakje verstrikt in een van de ventilatieopeningen van de achterrem, wat hoge temperaturen veroorzaakte en het remsysteem zo erg beschadigde dat we de auto om veiligheidsredenen moesten terugtrekken. Esteban reed een solide race en was op weg om misschien punten te scoren. Toen werd hij geraakt door Sebastian. Dat beschadigde de auto.”

Toch was er na afloop enige grond voor zorgen. Alpine liet weten dat het vooral tijdens de bloedhete sessies overdag met koelingsproblemen kampte. Of die één op één terug te voeren zijn op het opmerkelijke ontwerp van de A521, is nog te vroeg om te concluderen.