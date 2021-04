Formule 1 introduceert zes nieuwe TV-graphics

De Formule 1 werkt al enkele jaren aan diverse manieren om de sport begrijpelijker en aantrekkelijker te maken voor de televisiekijker. De afgelopen jaren werden diverse nieuwe infographics geïntroduceerd met extra informatie over prestaties en snelheden. Dit jaar komen daar nog eens zes extra elementen bij, die verspreid over het seizoen geïntroduceerd worden.

De eerste graphic wordt vanaf de aanstaande Grand Prix Made in Italy en Emilia-Romagna op Imola gebruikt: de Braking Performance-graphic. Afgelopen jaar kregen de kijkers thuis al regelmatig te zien wanneer de coureurs hun rempedaal intrappen en met welke kracht zij dat doen. Vanaf 2021 worden ook de rempunten, de snelheid op het moment dat ze de rem intrappen, welke rijders het hardste remmen, de verschillen in afname van snelheid tussen de diverse coureurs en de hoogste G-krachten in beeld gebracht.

Later in het jaar worden mondjesmaat nog vijf andere graphics geïntroduceerd:

Car Exploitation (vanaf de GP van Canada, 11-13 juni)

Data over aspecten als tractie, remmen en accelereren. De real-time data wordt vergeleken met de theoretisch best mogelijke prestatie middels relatieve tijdwinst of -verlies.

Energy Usage (vanaf de GP van Groot-Brittannië, 16-18 juni)

Een graphic over het gebruik van energie van de power unit gedurende de race, wanneer een coureur extra batterij gebruikt om een concurrent aan te vallen of te verdedigen, evenals de hoeveelheid batterij die nog beschikbaar is.

Start Analysis (vanaf de GP van Italië, 10-12 september)

Overzicht van de coureurs met de beste reactietijd op de start.

Pitlane Performance (vanaf de GP van Japan, 8-10 oktober)

Analyse van de pitstops van de teams, met oog voor de prestaties van het team en de rijder ten opzichte van de concurrentie.

Undercut Threat (vanaf de GP van Australië, 19-21 november)

Met deze graphic worden de kijkers op de hoogte gebracht van de kans op een succesvolle undercut: een vroegere pitstop dan de rivaal voor je, om met verse banden de concurrent te verschalken. Met deze graphic wordt de kans op een undercut getoond, evenals het gemiddelde tijdverlies per pitstop en de bandenprestatie.