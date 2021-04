Red Bull verlengt contract met TAG Heuer

De renstal werkt al vijf jaar samen met TAG Heuer. In de seizoenen 2016 tot en met 2018 mondde het partnerschap zelfs uit in branding van de motoren. Red Bull werd in die periode door Renault van krachtbronnen voorzien, maar de relatie was dusdanig koeltjes dat het team besloot TAG Heuer-stickers op de machines te plakken. Het team heette in die dagen ook officieel Red Bull Racing-TAG Heuer.

Met de komst van Honda in 2019 verdwenen die naam en die stickers, tegenwoordig heet het team Red Bull Racing Honda. Na dit seizoen vertrekt het Japanse merk uit de Formule 1 en dan zou het in theorie dus weer mogelijk zijn om de – dan in eigen beheer gebouwde – motoren opnieuw TAG Heuer te noemen, maar daarover wordt in het persbericht rond de verlenging van de sponsorovereenkomst niets gezegd.

Wel zijn er over en weer vleiende woorden. Zo laat teambaas Christian Horner optekenen er trots op te zijn om de samenwerking voort te zetten. “TAG Heuer is een van de meest iconische namen in de geschiedenis van de racerij. Door de jaren heen is het merk geassocieerd geweest met ware legendes in de autosport en we zijn verguld dat Red Bull Racing aan dat rijtje is toegevoegd en ook de komende jaren onderdeel uit zal maken van dat erfgoed.”

Frédéric Arnault, CEO van TAG Heuer, voegt daar aan toe. “TAG Heuer heeft een voortreffelijke geschiedenis in de Formule 1. Die gaat terug tot de gouden eeuw van de Grand Prix-racerij. We zijn er trots op dat we dat verhaal kunnen voortzetten met de verlenging van onze relatie met Red Bull Racing Honda tot het einde van het seizoen 2024. Samen met het team is het onze missie om te blijven streven naar ultieme precisie en prestaties door middel van prachtig ontworpen concepten die bijdragen aan de opmerkelijke geschiedenis en prachtige mystiek van de autosport.”