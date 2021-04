Perez: "Met deze auto moet Red Bull rol spelen in F1-titelstrijd"

Perez werkt dit weekend zijn tweede race af in dienst van Red Bull Racing. De Mexicaan heeft zijn blik logischerwijs op de Grand Prix van Emilia-Romagna gericht, maar neemt de lessen van Bahrein daarbij wel ter harte. "Het sneuvelen in Q2 was niet ideaal, ik leer namelijk van iedere kilometer in de auto. Maar daardoor was het des te belangrijker om op zondag wel te kunnen racen. Het is erg belangrijk dat ik die kilometers nu op zak heb en progressie kan boeken."

Over die uitschakeling in Q2 is Perez trouwens uitgesproken. Waar nadien is geopperd dat Red Bull voor een setje softs had moeten gaan, komt de éénvoudig GP-winnaar met een andere lezing. "We hadden de strategie op zich kunnen veranderen na de eerste run, maar ik was vol vertrouwen dat ik mijn rondetijd zou verbeteren. Ik verloor drie tienden met een foutje in één specifieke bocht. Daardoor wist ik dat ik sneller kon, al kregen we in de tweede run een probleem met de remmen. Daar kwamen we later pas achter, zonder dat probleempje waren we zeer zeker doorgegaan naar de volgende sessie. Ik denk dat we tactisch het juiste hebben gedaan. Als je de auto hebt om zo'n zet te doen in Q2, dan moet je proberen om de best mogelijke strategie af te dwingen. Het is absoluut de juiste keuze geweest."

Potentie voor titelstrijd, volgende stap zetten op Imola

Op zondag ging het door malheur in de opwarmronde en een probleem met het differentieel ook nog niet van een leien dakje. Het roept de vraag op of er dit weekend meer in het vat zit voor Red Bull. "We kennen de problemen van andere teams natuurlijk niet, maar wij hebben inderdaad enkele issues gehad. Na zo'n raceweekend vind je altijd dingen die de race een stuk beter hadden kunnen maken. Maar goed, we hebben wel gezien dat deze auto veel potentie heeft. Hiermee moeten we zeker een rol spelen in de titelstrijd", voegt Perez in gesprek met onder meer Motorsport.com toe. "Voorafgaand aan dit weekend hebben we ook voldoende tijd gehad om de data te analyseren en hebben we al dingen gezien die we kunnen verbeteren."

Dat laatste geldt niet alleen voor het team, maar ook voor Perez als individu. "Ik wil dit weekend een volgende stap zetten, vooral in mijn aanpassing aan de auto. Ik ben nog niet helemaal waar ik wil zijn, maar zo'n weekend op een compleet ander circuit - met meer snelle bochten dan Bahrein - zal alleen maar helpen." Perez kijkt daarbij alleen naar zichzelf en wil achter de schermen nog niet echt zijn stempel drukken. "Het gaat bij mij om een algemeen begrip van de auto en om vertrouwen. Het zou voor mij heel makkelijk zijn om één aspect aan te wijzen, maar zo'n aanpassing maakt de auto niet sneller. We hebben met Max al een goede referentie, zeker als je ziet hoe hij met deze auto rijdt en welke punten hij aankaart. Het is belangrijk dat onze feedback niet te ver uit elkaar loopt en Max weet behoorlijk goed hoe hij het maximale uit deze auto moet halen. Daar moeten we zoveel mogelijk trouw aan blijven."

VIDEO: Een rondje onboard over het circuit van Imola