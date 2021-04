Mercedes doorbreekt op Imola reeks snelste pitstops Red Bull

Op het gebied van pitstops geldt Red Bull Racing al jarenlang als het te kloppen team. Het team heeft het record voor de snelste pitstop ooit al in handen en won drie jaar op rij de DHL Fastest Pit Stop Award, in 2020 door in vijftien van de zeventien Grands Prix de beste stop te noteren. Daarbij zette de renstal aan het eind van het seizoen een reeks van negen races neer waarin het achtereenvolgens de rapste pitcrew had. In de openingsrace van 2021 in Bahrein gaf het team die reeks een passend vervolg met opnieuw de snelste pitstop.

Lees ook: Red Bull sleept wederom Fastest Pitstop Award in de wacht

Op Imola is de reeks van tien races echter ten einde gekomen. Met Max Verstappen werd de GP van Emilia-Romagna weliswaar gewonnen, maar in de pits legde de pitcrew van Red Bull het af ten opzichte van Mercedes. De kampioensformatie had in de 28e ronde slechts 2.24 seconden nodig om Valtteri Bottas van een nieuw setje banden te voorzien. Daarmee was Mercedes slechts 0.03 seconde sneller dan de crew van Red Bull, die 2.27 seconden nodig had voor de pitstop van Verstappen in de 27e ronde. De top-vijf wordt voltooid door twee pitstops van Alpine en een pitstop van Alfa Romeo, die allen minder dan tweeënhalve seconde duurden.

In het klassement voor 2021 blijft Red Bull Racing bovenaan staan, nu met 61 punten. Mercedes volgt op de tweede positie met 41 punten, terwijl Williams en Alfa Romeo elkaar weinig ontlopen voor de derde en vierde positie (30 om 29 punten). De snelste pitstop van het seizoen is nog altijd in handen van Red Bull, dat in Bahrein 1.93 seconde nodig had om Verstappen weer op pad te sturen.

De vijf snelste pitstops van de GP van Emilia-Romagna

Pos. Team Coureur Tijd (sec) Ronde 1 Mercedes Valtteri Bottas 2.24 28 2 Red Bull Max Verstappen 2.27 27 3 Alpine Esteban Ocon 2.33 27 4 Alpine Esteban Ocon 2.43 31 5 Alfa Romeo Kimi Raikkonen 2.48 26