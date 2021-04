Horner maakt zich geen zorgen over Perez: "Hij komt er wel"

Perez verbaasde afgelopen zaterdag vriend en vijand door pardoes naar de eerste startrij te rijden. Des te meer doordat hijzelf aangaf nog langer nodig te hebben voor een geslaagde kwalificatie. Ook teambaas Horner ziet dat als een fraaie opsteker. "Zaterdag heeft hij in mijn ogen een zeer goede dag afgewerkt. Hij was wel gefrustreerd door het missen van pole, maar dat komt allemaal wel met extra tijd in de auto. Het draait erom meerdere runs achter elkaar op [nieuwe] banden af te werken, maar ook dat hangt nauw samen met tijd in een voor hem nieuwe auto. Op zaterdag heeft hij het gewoon goed gedaan", blikt Horner terug.

Het contrast met de zondag kon bijna niet groter. Perez wilde een gooi naar de overwinning doen en rekende in ieder geval op zijn eerste Red Bull-podium, maar in de praktijk kwam er niets van dat alles terecht. Met P11 is de Mexicaan puntloos gebleven in de Italiaanse regen. "De race op zondag verliep iets rommeliger voor hem", vervolgt Horner het gesprek met onder meer Motorsport.com met een understatement. "Hij maakte een fout achter de safety car en kreeg natuurlijk die straf van tien seconden." Horner duidt daarmee op het feit dat Perez inhaalde achter de safety car, toch een vrij ongebruikelijke fout voor een ervaren kracht. "Er gebeurde bijzonder veel in die race, maar dat moment was inderdaad ongelukkig", aldus Horner.

"Daarna maakte hij bij de herstart nog een foutje achter de beide Ferrari's. Erg jammer, want Checo had dit weekend op het podium kunnen staan." Perez wilde zelf nog wel een stapje verder gaan en liet weten dat hij Red Bull een één-tweetje had moeten schenken in Imola. De Mexicaan was erg zelfkritisch, al geeft Horner hem liever wat extra tijd. "Natuurlijk was het jammer om hem zondag niet vooraan te hebben, maar hij komt er na verloop van tijd echt wel. Ik weet zeker dat hij veel betere weekenden voor de boeg heeft. Het is ditmaal niet zijn kant op gevallen, maar hij gaat dit jaar echt nog wel betere zondagen meemaken", blijft Horner vol vertrouwen.

