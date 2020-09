Hamilton: Kans om zegerecord te evenaren ‘lijkt niet echt’

Afgelopen weekend kwam Hamilton als winnaar over de finish bij de eerste Grand Prix van Toscane. Het was voor de Mercedes-coureur zijn 90ste Grand Prix-overwinning en daarmee komt het recordaantal zeges van Schumacher binnen handbereik. De Duitser won tussen 1992 en 2006 liefst 91 F1-races, maar het onverslaanbaar geachte record kan dus al bij de volgende race geëvenaard worden. In Sochi kan Hamilton dus op gelijke hoogte komen met de recordkampioen, maar zelf kan hij dat ogenschijnlijk nog niet helemaal geloven.

“Het lijkt gewoon niet echt”, vertelde Hamilton na de Toscaanse Grand Prix. “Natuurlijk is het uiteindelijk een privilege om in deze positie te zitten en zo’n geweldig team en een geweldige auto te hebben om week in, week uit te kunnen leveren. Maar ik blijf me altijd dankbaar voelen voor de mensen die hard blijven werken; ik ben slechts een schakel in de ketting, maar het behalen van zeges is niet makkelijk als je een geweldige coureur als Valtteri [Bottas] naast je hebt die je ieder weekend tot de limiet pusht. Maar ik had nooit gedacht dat ik op dit punt zou staan, dat staat vast.”

Hamilton heeft in 2020 tot dusver zes van de negen races gewonnen. Hij is daardoor een van de favorieten om in Rusland te winnen en automatisch dus ook kanshebber om Schumacher te evenaren. Toch is bij Mercedes absoluut geen sprake van enige vorm van voorbereidingen op een feestje ter ere van de evenaring van het record. Dat garandeert teambaas Toto Wolff. “We geloven absoluut in karma. Je moet in staat zijn om dingen te laten gebeuren, en wie had ooit gedacht dat iemand het record van 91 zeges zou verbreken? Maar ik weet zeker dat we met een aantal creatieve ideeën zullen komen.”