Wolff voorstander van races laten rouleren op F1-kalender

Het coronavirus zorgde ervoor dat het F1-seizoen niet in maart kon beginnen, maar dat de start moest worden uitgesteld tot begin juli. Een reeks wedstrijden werd afgelast vanwege de pandemie, maar de Formule 1 bleef zich hard maken voor een seizoen bestaande uit minimaal vijftien races. Dat is uiteindelijk gelukt, mede door een aantal circuits te bezoeken dat in eerste instantie niet op de kalender stond. Afgelopen weekend was Mugello het eerste circuit uit die reeks, later volgen nog de Nürburgring, Portimao, Imola en Istanbul Park.

De fans lijken zeer uit te kijken naar de nieuwe circuits, die een welkome afwisseling vormen op de circuits die de F1 vrijwel ieder jaar bezoekt. Voor de teams zijn de nieuwe circuits een uitdaging, omdat zij geen relevante data hebben waarop ze de basisafstelling van de auto kunnen baseren. Zij beginnen het weekend dus op nul. Het heeft her en der tot vragen geleid of de Formule 1 in de toekomst niet vaker met circuits moet rouleren, zodat niet ieder jaar dezelfde circuits op de kalender staan. Mercedes-baas Wolff ziet dat wel zitten, ondanks dat het idee om dit jaar op andere banen te rijden, uit nood geboren is.

“Ik denk dat het een interessant nieuw concept is dat ontstaan is uit de noodzaak om meer races te hebben in dit coronatijdperk”, zei Wolff. “Je ziet meer kwetsbaarheid; teams arriveren met weinig kennis van deze circuits en je kan zien dat de prestaties heel anders zijn dan op een circuit waar we vaker komen. Er zit een verschil tussen de Nürburgring en Silverstone, waar we ieder jaar komen. Als je ergens al heel vaak bent geweest, kun je niet veel optimaliseren door creatief of flexibel in het denkproces te zijn. Dus ja, dat concept bevalt mij wel.”

Hoewel het idee met roulerende circuits dus in goede aarde valt bij Wolff, herkent de zakenman in hem ook gelijk de andere kant van de medaille. De keerzijde is namelijk dat het voor de promotors lastig kan zijn om het ene jaar wel en het andere jaar niet op de kalender te staan. “Ik denk dat de herfinanciering hiervan veel lastiger zou zijn, omdat de promotors geld moeten verdienen door kaarten te verkopen", weet de Oostenrijker. "Daarom weet ik niet zeker of het zou werken als zij het ene jaar wel en het andere jaar niet op de kalender staan.”

Met medewerking van Luke Smith