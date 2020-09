Horner begrijpt frustratie Verstappen: "Maar het moet nu uit zijn systeem"

Verstappen leek aanvankelijk een goede start te hebben in de Grand Prix van Toscane, maar kon daarna niet verder versnellen waardoor hij aan alle kanten voorbij werd gereden. In de eerste bocht werd hij vervolgens van achteren aangereden, waarna hij in de grindbak strandde. "Ik sta vast! Dit krijg je er nou van! Wat een shitshow!", riep Verstappen over de boordradio, alvorens kwaad zijn stuurtje uit zijn Red Bull te gooien. Eenmaal terug in de paddock verklaarde de Limburger voor de camera van Ziggo Sport er even 'helemaal klaar' mee te zijn en er 'zo niet veel zin' meer in te hebben.

"De frustratie bij Max na weer een DNF is compleet begrijpelijk", schrijft Horner in een column op de website van het team. "Vanaf de allereerste ronde op Mugello zat hij er [dat weekend] bovenop. We hadden een zeer snelle auto en hebben echt wel wat vooruitgang geboekt met de balans van de wagen. Dat maakte het ook zo zuur voor hem." Horner snapt de boze reactie van Verstappen over de boordradio dan ook wel. "In het heetst van de strijd, als je net van de adrenaline bij de start van de teleurstelling van het eindigen in de grindbak bent gegaan, is het heel natuurlijk om stoom af te blazen over de radio. We hadden echt het idee dat we het Mercedes lastig konden maken in de race. Hij had hard gewerkt om sneller weg te zijn dan Lewis en het zou daarna 'game on' zijn geweest, maar helaas is het niet zover gekomen."

Een week eerder op Monza was er ook een probleem met de Honda-krachtbron, waardoor Verstappen uit moest stappen in de pits. "Het was voor de tweede race op de rij en dat zorgt voor veel frustratie bij hem, omdat hij zo hongerig is en zo graag wil", aldus Horner. "Als hij die honger niet had gehad, zou hij niet de coureur zijn die hij is en die we allemaal graag elk weekend voor de overwinning zouden zien vechten."

"Hij moet het nu uit zijn systeem zien te krijgen en vooruit moeten kijken", voegt Horner toe. Red Bull wil voor de Grand Prix van Rusland, de eerstvolgende race op de Formule 1-kalender, nog een gesprek hebben met Verstappen, die daartoe moet bijdragen. "We zullen het met hem doornemen voordat we naar Sochi gaan en met hem bespreken wat er achter de schermen gedaan is door Honda en het team om ervoor te zorgen dat het bij de volgende race niet weer gebeurt."