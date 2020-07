Hamilton: "F1 moet creatiever zijn bij races op zelfde circuit"

Door de coronapandemie werden deze maand voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 back-to-back races gehouden op één en hetzelfde circuit, de Red Bull Ring. Volgende maand wordt dat kunstje op Silverstone herhaald met de Grand Prix van Groot-Brittannië en de 70th Anniversary Grand Prix en mogelijk volgt aan het einde van het seizoen in Bahrein opnieuw een tweeluik.

Hoewel de Grands Prix van Oostenrijk en Stiermarken de afgelopen weken een totaal verschillend karakter hadden, vindt Hamilton dat er tussen beide races meer variatie aangebracht had kunnen worden. “Ik vind echt dat we er creatiever mee om moeten gaan, maar ik zou niet weten hoe. Ik heb niet alle antwoorden, maar de bandenkeuze aanpassen gaat geen verschil maken, letterlijk geen enkel verschil.”

Hamilton zou graag iets veel rigoureuzers zien. “Het gaat om het format. Als je dan toch back-to-back races hebt is het bijvoorbeeld jammer dat je het circuit niet kunt omdraaien en in de tegengestelde richting kunt rijden, maar dat was natuurlijk nooit de bedoeling toen de circuits werden ontworpen.”

De Formule 1 heeft wel degelijk nagedacht over verschillende formats. Voor de dubbele race op Silverstone wordt gewerkt met verschillende sets banden: Pirelli neemt voor de tweede race zachtere compounds mee. In Bahrein overweegt men een alternatieve lay-out van het circuit te gebruiken. En voorafgaand aan de twee races in Oostenrijk had de Formule 1-organisatie voorgesteld om de tweede Grand Prix op de Red Bull Ring met een alternatief kwalificatieformat te rijden.

Mercedes was daar echter op tegen en dus ging dat feest niet door. Terecht, meent Hamilton. “Als we vooraan hadden gekwalificeerd en vervolgens achteraan hadden moeten starten dan zou het wat moeilijk worden. Ik vraag me af of andere series iets doen dat wij zouden kunnen kopiëren. We hebben twee races op Silverstone en we moeten echt iets doen om het wat opwindender te maken, zeker de tweede race.”

Met medewerking van Luke Smith