Horner herhaalt: "Echt geen plaats voor Vettel bij Red Bull"

“We hadden niet verwacht dat hij dit jaar op de markt zou zijn en bovendien zijn we verplichtingen aangegaan met onze eigen rijders”, laat Horner optekenen. “Het is onmogelijk om hem binnen het team een plekje te geven. Maar natuurlijk praten we met hem, we hebben altijd een goede verhouding met hem gehad omdat we samen zoveel bereikt hebben. Maar soms moet je in relaties niet willen terugkijken, je moet vooruit gaan.”

Vettel kreeg in mei te horen dat zijn aflopende contract bij Ferrari aan het einde van dit jaar niet zal worden verlengd en dat het team volgend seizoen verdergaat met Carlos Sainz. De viervoudig kampioen werd even gelinkt aan een overstap naar Mercedes of Renault, maar die teams hebben inmiddels gekozen voor andere coureurs en dus blijft er slechts een beperkt aantal stoeltjes over voor de Duitser. Een van de mogelijkheden zou een terugkeer zijn naar Red Bull, het team waar hij zijn grootste successen boekte. Teameigenaar Dietrich Mateschitz zou er zelfs persoonlijk op hebben gehamerd Vettel terug te halen.

Het teammanagement zelf ontkent echter categorisch dat er plaats is voor Vettel en dat het wil vasthouden aan Alex Albon als teammaat naast Max Verstappen. “Alex is nog jong en wordt steeds beter. De dynamiek tussen die twee jongens is erg goed en ik denk dat het alleen maar storend zou werken als we die dynamiek doorbreken”, legt Horner uit.

Albon zelf is desgevraagd niet erg onder de indruk van de geruchten. “Nee, niet echt. Je moet zelf gewoon goed presteren. Dingen van buiten doen me niet zoveel, ik zal het zelf moeten doen. Er is geen extra druk.”

Met medewerking van Jonathan Noble