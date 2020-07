McLaren vreest Racing Point: "Moeten nu punten scoren"

Sainz rijdt zelf voor McLaren en heeft samen met Lando Norris dit seizoen al 39 punten bij elkaar gesprokkeld, goed voor een tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Racing Point dat indruk maakte in Oostenrijk, staat vierde met 22 punten.

Toch is Sainz van mening dat het team van Sergio Perez en Lance Stroll verder is dan McLaren. “We zullen onze voorsprong in het klassement moeten uitbouwen want zij hebben op dit moment de snelste auto van het middenveld. Ik zou zelfs verder willen gaan en zeggen dat zij niet eens meer tot het middenveld behoren. Met het tempo dat ze kunnen rijden kunnen ze ons echt op de pijnbank leggen. We moeten geconcentreerd blijven en onze eigen races blijven rijden en dan zien we wel waar we aan het einde van het seizoen staan. Maar Racing Point wordt een harde noot om te kraken.”

Hoewel Perez afgelopen zaterdag in de regen een slechte kwalificatie had voor de Grand Prix van Stiermarken was zijn zondagse optreden in die race fenomenaal. De Mexicaan reed in zijn RP20 van de zeventiende naar de zesde plaats, iets dat ook bij Norris niet onopgemerkt bleef. “Ze waren in het tweede weekend veel sneller dan in het eerste weekend. Misschien lag het aan de omstandigheden of misschien leren ze de auto gewoon beter kennen.”

Racing Point dat volgend jaar verdergaat als het Aston Martin-fabrieksteam heeft de Mercedes W10 van vorig jaar gekopieerd en gooit daar hoge ogen mee. Zo hoog zelfs dat Norris denkt dat men op het hoofdkwartier van Mercedes zich wel even achter de oren krabt. “Ze waren bijna net zo snel [als Mercedes]. En ook bijna net zo snel als Red Bull. Wat ze laten zien is voor ons niet haalbaar. Het is dan ook des te belangrijker dat we punten scoren. Want in de volgende races zullen ze sterker zijn dan wij.”