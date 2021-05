Hamilton over Spanje: "Veel geleerd over Verstappen"

De vierde Grand Prix van dit nu al historische Formule 1-seizoen werd opnieuw een strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Waar de Nederlander één keer de sterkste bleek (in Imola), daar trok Hamilton drie keer aan het langste eind.

Hamilton was de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya vanaf pole vertrokken, maar zag in de eerste bocht Verstappen langszij komen en hem inhalen. De Nederlander kon aanvankelijk bij Hamilton wegrijden, maar een safety car – vanwege het stilvallen van Yuki Tsunoda – bracht de twee kemphanen weer dichter bij elkaar. Ronde na ronde zat Hamilton op schootsafstand van Verstappen, maar de Red Bull voorbij gaan lukte de Mercedes-coureur niet. Uiteindelijk werd het rechtstreekse duel opgelost doordat Verstappen als eerste van het duo naar binnen kwam voor nieuwe banden. Wat volgde was een tactisch steekspel, waarbij Verstappen niet meer naar binnen kwam, maar Hamilton voor een tweestopper koos. Achteraf bleek die tactiek de beste en kon Hamilton zijn voorsprong op Verstappen in het kampioenschap uitbreiden naar 14 punten.

"Veel geleerd over Verstappen"

“Ik blijf deze strijd die we voeren geweldig vinden”, zei een dolgelukkige Hamilton na afloop. “Het is duidelijk dat de start en bocht 1 niet ideaal waren en we zullen moeten kijken hoe we dat in de toekomst beter kunnen doen. Maar zodra we uit die eerste bocht kwamen, had ik zoiets van: 'Oké, ik schakel over naar een andere modus'. Het was eigenlijk een hele goede dag", vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen die eigenlijk helemaal niet rouwig was over het feit dat hij rondenlang achter Verstappen zat en de Nederlander maar niet kon inhalen. "Ik heb vandaag veel geleerd over Max, misschien wel meer dan in alle andere races bij elkaar.” Op de vraag wat hij daarmee precies bedoelde, zei Hamilton: "Als je met mensen op het circuit zit, zie je andere dingen en ben je echt aan het kijken. Ik zat natuurlijk vlak achter Verstappen en ik heb veel geleerd over zijn auto en hoe hij die gebruikt. Dus in dat opzicht was het een goede race.”