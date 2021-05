De 39-jarige Fernando Alonso moet nog een beetje op snelheid komen sinds zijn rentree in de koningsklasse. In drie van de vier kwalificatiesessies moest hij bijvoorbeeld zijn meerdere erkennen in teamgenoot Esteban Ocon, terwijl de Fransman met tien WK-punten ook al het dubbele aantal heeft gescoord dan zijn ervaren teamgenoot. Nadat Ocon zich afgelopen weekend knap als vijfde wist te kwalificeren voor de Spaanse Grand Prix, blaast Alonso de loftrompet voor zijn jongere stalgenoot.

“Hij is goed, en dat zien we ook”, aldus de tweevoudig wereldkampioen, die denkt dat Alpine dit jaar het vijfde team kan zijn op de grid. “Hij is heel goed in vorm en op dit moment ook volledig geïntegreerd binnen het team. [Hij scoorde] vorig jaar een podium in Bahrein, in het laatste deel van het seizoen, en nu levert hij perfecte weekenden, dat is heel erg goed.”

“Het is erg indrukwekkend wat hij momenteel weet neer te zetten. Ik geef mijn honderd procent, maar dat is duidelijk nog niet genoeg om op zijn niveau te staan momenteel. Ik zal me dus moeten blijven verbeteren.”

Verschil met Ocon geen verrassing vindt Alonso

Ondanks de positieve woorden over Ocon, denkt Alonso wel dat de Fransman flink in het voordeel is omdat hij vorig jaar al een seizoen heeft kunnen wennen bij de renstal uit Enstone. Alonso is daarmee een van de vele coureurs dit seizoen die hun draai bij hun nieuwe team nog moeten vinden, al zei hij onlangs zelf nog dat hij niet zo geloofd in die theorie.

“We hebben het hier al over gehad en we hebben er ook al een beetje op geanticipeerd. Toen Carlos [Sainz] naar Renault kwam, was hij niet zo snel als [Nico] Hülkenberg. Ik kan me ook nog wel herinneren dat Daniel [Ricciardo] in zijn eerste races beduidend langzamer was dan Nico in 2019, maar in 2020 in zijn tweede jaar was hij heel erg goed. Esteban had het vorig jaar moeilijk naast Daniel, maar is sterk in zijn tweede seizoen. Het lijkt er dan ook op dat dit team een beetje anders dan de anderen is wat betreft de aanpassing. Ik probeer dit zo snel mogelijk te doen, maar ik maak me niet al te veel zorgen. Het zal er heel snel aankomen, als dat niet nu al het geval is. In Imola en in Portimao kwamen we namelijk samen over de eindstreep.”