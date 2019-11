Hamilton verwacht “stressvolle” onderhandelingen nieuwe F1-deal

Hamilton beschikt nog over een doorlopend contract tot eind 2020. De verwachting is dat de Brit zijn samenwerking met het Mercedes F1 Team zal voortzetten, al heeft hij er nooit een geheim van gemaakt ooit voor Ferrari te willen racen. Ondanks zijn ervaring is de periode van contractbesprekingen niet iets waar hij erg naar uitkijkt. “Ik heb net dit contract gesloten en ik moet alweer gaan praten over een potentiële nieuwe deal. Dat is frustrerend want dat is weer een stressvol moment waarbij je de kamer in moet gaan, de ring in moet stappen, en een vriendelijk doch intens gesprek over voorwaarden en dergelijke moet gaan voeren”, zei Hamilton. “Ik ben er echter aan gewend en ik denk dat ik een relatief goede onderhandelaar ben.”

De uitdaging zit hem in het vinden van een juiste middenweg, waarbij de coureur krijgt wat hij wil maar ook de wensen van het team ingewilligd worden. Hamilton heeft daar inmiddels ruimschoots ervaring mee en verwacht niet dat de aanstaande onderhandelingen voor spanningen zullen zorgen: “Het is gewoonweg een confrontatie, nietwaar?”, legde hij uit waarom hij dergelijke gesprekken stressvol vindt. “Je probeert allebei uit te vinden wat je er nog meer uit kunt halen: hoe je dingen beter kunt doen, dingen die je moet veranderen. Het is intimiderend als je gaat nadenken dat het er weer aan zit te komen. Je committeert je voor een bepaalde periode van je leven en soms is het lastig om ver vooruit te kijken. Maar uiteraard is het fijn om gewild te zijn dus hopelijk is het snel gedaan.”

Hamilton hoopt op langer verblijf Wolff

Een van de factoren die een rol speelt, is de toekomst van teambaas Toto Wolff. Hamilton realiseert zich welke gevolgen het kan hebben als de Oostenrijker vertrekt: “Hij is, en was, nagenoeg perfect. Het is een perfect match dus ik wil uiteraard niet dat hij vertrekt, zeker niet als ik wel in de sport actief blijf. Maar het is uiteindelijk zijn keuze. Er komt altijd wel weer een nieuw iemand die het op een eigen manier doen, maar vaker niet dan wel gaat het dan de verkeerde kant op. Dit team draait echter niet om een persoon. Het is een enorme groep mensen en over het algemeen gaan zij niet weg. Ze kunnen hun werk blijven uitvoeren. Dat vind ik belangrijk dus ik wacht af wat hij in zijn hoofd heeft.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble