Mercedes: "Vermogensvoordeel Ferrari op momenten 50 pk"

Ook al heeft Mercedes met succes de zesde constructeurs- en coureurstitel veroverd, het team was qua motorvermogen en topsnelheid wel ondergeschikt aan concurrent Ferrari. De verschroeiende snelheid van de SF90 op de rechte stukken kwam deels door de aerodynamica, maar er bestaat geen twijfel over dat de krachtbron daar het grootste aandeel in had en de beste op de grid is.

Mercedes F1-teambaas Toto Wolff vertelde aan Motorsport.com dat het voordeel van Ferrari niet elk weekend even groot is gebleken. "Het fluctueert, maar we hebben verschillen van meer dan vijftig pk gezien en de strekking is dat het blijft stijgen." Voor Mercedes was het zaak om te ontdekken hoe Ferrari zo'n stap heeft kunnen zetten. Volgens Wolff heeft het team nu de antwoorden gevonden en weet het dus hoe het volgend seizoen een inhaalslag kan maken. "Als we alle maatregelen treffen die nodig zijn, dan zou het weer meer in balans moeten zijn wat betreft de krachtbron."

Naast Mercedes en Ferrari is alleen motorfabrikant Honda in staat om podiumplekken en overwinningen te boeken. De teambaas vindt dat ook het Japanse merk veel progressie heeft geboekt sinds het met Red Bull samenwerkt. Een rechtstreekse vergelijking maken met de Mercedes-motor is echter lastig. "Het varieert van baan tot baan. In Mexico dacht ik zelfs dat ze een klein voordeel hadden tijdens de kwalificatie, maar dat was vanwege de hoogte [van het circuit]. Onze architectuur is daar niet voor geoptimaliseerd."

Max Verstappen reed tijdens de kwalificatie voor de Mexicaanse GP de snelste tijd, al werd hem deze ontnomen toen hij ondanks een gele vlag geen vaart minderde. De Nederlander veroverde in Hongarije wel zijn allereerste pole-position in de Formule 1.

Met medewerking van Christian Nimmervoll, Motorsport.com Duitsland