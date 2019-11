"F1 kan teams verliezen door nieuwe reglementen"

De Formule 1 wil het vanaf 2021 in meerdere opzichten over een andere boeg gooien. Allereerst op technisch vlak: zo moet het grondeffect weer leidend worden om af te rekenen met 'vuile lucht'. Hierdoor krijgen coureurs minder last van voorgangers en moeten ze meer en langduriger met elkaar kunnen vechten. Daarnaast wordt er op financieel vlak paal en perk gesteld aan de maximale uitgaven. Een budgetplafond van 175 miljoen dollar - exclusief onder meer motorische kosten - moet voor een gelijkwaardiger speelveld zorgen.

Het klinkt als een aantrekkelijker klimaat voor eventuele nieuwkomers, maar volgens Anderson is dat allerminst het geval. "Nee, ik zie geen reden waarom een nieuwkomer de handen vuil zou willen maken [aan deze reglementen]. Ik zou eerlijk gezegd een beetje verbaasd zijn als we niet één of twee teams verliezen", analyseert Anderson voor Motorsport.com. "Het budgetplafond is op 175 miljoen dollar vastgesteld, maar exclusief dit en exclusief dat. Dat laat al zien hoeveel geld het echt gaat kosten om competitief mee te doen. Mensen die dachten voor ongeveer honderd miljoen leuk mee te kunnen doen, hebben [met deze reglementen] een behoorlijke wake-up call gehad."

Naast het financiële aspect werkt ook het technische gedeelte van de reglementen complicerend voor nieuwkomers. "De manier waarop deze reglementen zijn geschreven, betekent dat je er vanaf dag één al een groot team van engineers op moet zetten, om de auto tot in detail uit te denken." Dit komt volgens Anderson paradoxaal genoeg doordat de reglementen ontwerpers veel minder vrijheid verschaffen dan voorheen. "Vroeger waren de reglementen meer open geschreven en kon je op veel vlakken dus met je eigen interpretatie komen, jouw idee van wat zou werken. Nu kan dat niet meer. Het is te voorschrijvend en daardoor ook te gedetailleerd geworden." Het gaat zodoende meer om de kleine lettertjes en slim zijn binnen de voorgeschreven marges. Daar is simpelweg mankracht voor nodig.

Het budgetplafond helpt dus niet om andere teams aan te trekken en gaat de huidige deelnemers ook niet per definitie dichter bij elkaar brengen, aldus Anderson. In zijn optiek hebben de mindere goden veel meer aan een andere tegemoetkoming. "2021 zou een goed jaar zijn om kleinere teams hun faciliteiten, zoals windtunnels, bijvoorbeeld maximaal te laten gebruiken. Dat zou echt kunnen helpen om het gat te dichten." Anderson wil de huidige beperkingen voor het gebruik van windtunnels dus (deels) schrappen voor achterblijvers, om het veld zo dichter bij elkaar te brengen. "Ik ben ervan overtuigd dat er best eerlijk uit te rekenen valt hoeveel extra windtunneltijd bepaalde teams moeten krijgen om dichterbij te komen. Het is alleen bijna onmogelijk om zo'n voorstel erdoor te krijgen. De topteams hebben namelijk veel invloed en zullen nooit met zo'n regeling instemmen."

