Norris: P3 op Imola ‘mooi herstel’ na fout in kwalificatie

In het derde deel van de kwalificatie op zaterdag reed Norris een tijd die goed was geweest voor de derde startpositie. Hij was tijdens die ronde echter centimeters buiten de witte lijnen gegaan in de snelle linkerbocht Piratella. Daar werden track limits gehanteerd en dus werd Norris teruggeworpen naar de zevende startpositie. De punten worden echter verdeeld op zondag en dus ging de knop om bij de jonge Brit van McLaren. De start verliep weliswaar niet geweldig, maar daarna baande hij zich een weg naar voren en dat leidde uiteindelijk tot een derde plek aan de finish. “Ik ben blij. Ik denk dat het een mooi herstel is na gisteren”, zei Norris dan ook direct na afloop van de race.

“Het was een lange en zware race en ik startte niet zo goed. De start was lastig, maar ik kwam terug en had goede snelheid”, analyseert hij het verloop van zijn race. Daarin leek Norris zelfs even op weg naar een knappe tweede positie, maar er was geen beginnen aan om de aanstormende Lewis Hamilton achter zich te houden op de versleten softs. “Ik probeerde de tweede positie vast te houden, maar Lewis was vandaag iets te snel voor mij. Het is leuk om met deze jongens te vechten en fijn dat we dat op eigen kracht en pure snelheid doen. Hopelijk kunnen we dat in de toekomst vaker.”

'Veel momenten' dat race voorbij kon zijn

Makkelijk waren de omstandigheden overigens niet op Imola, waar het voor de start van de race flink had geregend. Dat leidde tot veel spray achter de wagens en dus ook voor minder zicht. Dat maakte het zeer verraderlijk, stelde Norris na de race bij Sky Sports F1. “Het was een zware race met veel obstakels en riskante momenten. Bij de start crashte ik bijna met Daniel [Ricciardo]”, gaf de 21-jarige coureur toe. “Er waren veel momenten waarop het voorbij kon zijn, maar we bleven erin en namen uiteindelijk veel goede beslissingen. Dat leidde tot P3. Het was een lange race met de rode vlag enzovoorts, maar het was natuurlijk wel een goede.”

In de slotfase van de race maakte Norris via de teamradio nog melding van een slippende koppeling in de bochten. Uiteindelijk bleek daar niet zoveel aan de hand te zijn. “Mijn kniebeschermer raakte het koppelingspedaal, dus het was mijn eigen fout”, erkent Norris, die in tegenstelling tot een dag eerder nu wél tevreden was met het behaalde resultaat. “Zoals je zag wilden we bij de herstart voor softs gaan en ik had in de eerste tien, vijftien ronden goede snelheid. Ik wist echter dat ik richting het einde meer moeite zou hebben, vooral met Lewis achter me. Ik wist dus dat het niet makkelijk zou worden, maar ik heb het geprobeerd en ik wist de plek drie, vier ronden vast te houden. Uiteindelijk kon ik het gewoon niet vasthouden, maar ik ben heel blij met P3 en zeker niet teleurgesteld.”