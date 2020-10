Excuses Norris voor ‘domme’ uitspraken over Stroll en Hamilton

Tijdens de Portugese GP had Lando Norris op het asfalt een aanvaring met Lance Stroll. De Racing Point-coureur wilde in de eerste bocht buitenom voorbij aan de McLaren, maar liet daarbij geen ruimte. Dat resulteerde in een botsing en stevige uitspraken van Norris via de boordradio, waarvoor hij na de race via de radio zijn excuses aanbood. “Ik bied mijn excuses aan voor wat ik over Lance heb gezegd. Ik had de woorden die ik uitsprak niet moeten zeggen, maar op dat moment was ik geïrriteerd”, zei hij, om daarna in de interviews wederom uit te halen. “Hij heeft duidelijk niet geleerd van vrijdag, maar hij lijkt nergens wat van te leren. Het gebeurt vaak, dus ik moet gewoon uit de buurt blijven”, refereerde Norris naar het incident tussen Stroll en Max Verstappen op vrijdag.

Later sprak Norris zich ook uit over het recordaantal overwinningen van Hamilton, die op Portimao zijn 92ste zege boekte. De teksten die de jonge Brit uitbracht, waren weinig sprankelend. “Ik ben blij voor hem, maar dat is het ook. Het betekent voor mij niet echt iets. Hij rijdt in een auto die iedere race hoort te winnen. Hij moet daarvoor een of twee coureurs verslaan, dat is alles. Ere wie ere toekomt, want hij doet wat hij moet doen, maar voor hem is het gewoon nog een overwinning.”

Ook dat kwam Norris op kritiek te staan, waarvoor hij dinsdag op social media door het stof gaat. “Ik moet me verontschuldigen. Ik ben dom en onzorgvuldig geweest met dingen die ik de laatste tijd in de media en in interviews heb gezegd, en ik heb niet het respect getoond dat ik had moeten tonen richting bepaalde mensen. Zo’n persoon ben ik niet. Ik moet me dus niet alleen richting hen verontschuldigen, maar ook richting iedereen die het gelezen of gezien heeft. Sorry.”

Met medewerking van Luke Smith