Gasly over actie Perez: "Ik was best pissig"

Het weekend was voor Gasly nog desastreus gestart. Op vrijdag leek een brand in het achteronder van zijn AT01 nog roet in het eten te gooien. AlphaTauri moest noodgedwongen de avondklok in de paddock breken om het reservechassis op tijd klaar te hebben voor de vrije training en kwalificatie op zaterdag. Dat lukte en Gasly snelde in de kwalificatie naar de negende tijd. Nadat hij op zondag bij de start een plekje verloor aan Kimi Raikkonen, wist hij zich gedurende de race op te werken naar de top-zes. Een inhaalactie in de voorlaatste ronde op Sergio Perez bezorgde hem uiteindelijk de vijfde plaats.

De tien punten die het Gasly opleverde brengt hem in het WK op 63 punten, slechts één punt minder dan Red Bull-collega Alex Albon. De Fransman beaamde voor de camera van Sky F1 dat hij in de vorm van zijn leven verkeert. “Ik denk dat je dat wel kan zeggen. Ik heb natuurlijk wat meer ervaring nu. Ik benader het raceweekend iets anders en weet er meer uit te halen. Dus ja, ik denk dat je dat wel kunt zeggen. Natuurlijk zijn er nog veel vlakken waarop ik moet verbeteren, maar het werkt. Ook het team doet echt alles om mij beter te laten presteren, we hebben een prima werkrelatie.”

Dat Gasly in de vorm van zijn leven verkeert is één ding, maar ook zijn reserve-AT01 leek wonderwel goed te werken op het gladde circuit in de Algarve. “We waren erg competitief. Ik moet zeggen dat ik ook erg veel plezier had tijdens de race. Het was echt onderhoudend en ik ben erg blij dat we de Renaults, McLarens en de Racing Point van Sergio hebben kunnen inhalen. Zeker na al het werk dat de mannen vrijdagavond hebben gedaan. Ze hebben een uur geslapen en iedereen was bekaf na het opbouwen van een compleet nieuwe auto. Ik ben dan ook blij dat ik ze een vijfde plaats heb kunnen geven.”

Die vijfde plaats kwam tot stand door een late inhaalmanoeuvre op Perez, nadat de Mexicaan Gasly een ronde eerder nog had geblokkeerd. Perez kreeg voor die actie een officiële waarschuwing, maar de ergste straf was dat Gasly een ronde later alsnog aan de Racing Point voorbij ging. “Ik was best wel pissig op hem, dus de volgende pakte ik hem heel duidelijk langs de buitenkant, dat voelde goed”, aldus een lachende Gasly.

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith