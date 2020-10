Nederlandse Grand Prix volgend jaar mogelijk pas in september

Dat schrijft het Duitse Auto, Motor und Sport. De invulling van het Formule 1-seizoen 2021 is een heet hangijzer vanwege het coronavirus dat de wereld nog steeds in z'n greep houdt. Het onderwerp kwam maandag uitgebreid aan bod tijdens een videobijeenkomst van de teams, Formula One Management en de FIA. Volgens AMuS telt de kalender van komend seizoen 23 races.

Er is geen back-upplan gemaakt voor het geval de coronapandemie opnieuw roet in het eten gooit. Met de ervaring van dit seizoen hoopt de Formule 1 volgend jaar een relatief ‘normale' competitie te kunnen afwerken met in totaal dus 23 Grands Prix. Dat zijn er zes meer dan in het huidige, aangepaste seizoen en zelfs één meer dan eigenlijk voor 2020 gepland stond.

Het seizoen zou in Barcelona van start moeten gaan met een driedaagse test, gevolgd door de openingsrace op 21 maart in Australië. Een week later staat dan de Grand Prix van Bahrein op het programma. Met deze invulling is het plan om het seizoen met een testweek en een seizoensopener in Bahrein te beginnen, om zeep.

Na Australië en Bahrein volgen de Grands Prix van China en Vietnam, waarna het circus naar Europa verkast. Daar wordt op 9 mei in Spanje gereden, met daarna Monaco en Azerbeidzjan. In juni vliegt de Formule 1 kort de oceaan over naar Canada en vervolgens staan Frankrijk, Oostenrijk, Engeland en Hongarije op het programma.

De Grands Prix na de zomerstop hebben nog geen exacte datum gekregen, wel lijkt het er op dat er twee tripleheaders worden verreden: in september Monza, Zandvoort en Spa en vervolgens Singapore, Suzuka en Sochi. Het seizoen zou zoals gebruikelijk worden afgesloten in het Midden-Oosten met een finale in Abu Dhabi.

Het huidige Formule 1-seizoen ging volledig op de schop nadat in maart vlak voor de Australische Grand Prix bleek dat er corona was uitgebroken bij McLaren. Halsoverkop werd de race in Melbourne geschrapt, waarna een periode van koortsachtige herplanning aanbrak. Daarbij werden meerdere races van de kalender gehaald, waaronder de Nederlandse Grand Prix. Die zou begin mei plaatsvinden, maar er kon toen niet met publiek worden gereden en dus besloot de organisatie het evenement door te schuiven naar 2021.