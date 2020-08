Button breekt lans voor Stroll: "Verdient zijn plek in F1"

Lance Stroll is inmiddels al bezig aan zijn vierde seizoen in de Formule 1. In al die jaren kon hij de criticasters nimmer volledig overtuigen van zijn talent. Ondanks een aantal goede resultaten wijst men nog altijd naar zijn vader als reden waarom Stroll actief is in de F1. Stroll Senior is een uiterst succesvol en rijk zakenman en heeft inmiddels Racing Point overgenomen. Volgens Jenson Button verkeert de jonge rijder daardoor in een lastig parket.

“Ik leef mee met die jongen. Er ligt zoveel druk op zijn schouders en iedereen denkt dat hij vanwege zijn vader in de Formule 1 rijdt”, aldus Button in de Fast Lane Podcast over de Racing Point-coureur. “Maar hij heeft het gewoon gered. Hij heeft op weg naar de Formule 1 alles gewonnen, hij heeft fantastische resultaten en races neergezet. In Barcelona werd hij vierde, hij heeft Checo [Sergio Perez] verslagen, hij heeft goed werk geleverd. En dat diverse malen. Het ontbreekt hem aan constantheid. Of hij er zelf plezier aan beleeft weet ik niet, dat is bij Lance lastig te zeggen, maar hij verdient het 100 procent om in de Formule 1 actief te zijn.”

De voormalig wereldkampioen kwam ook nog terug op zijn oude teamgenoot Sergio Perez. Volgens de Brit is de Mexicaan een van de snelste rijders die hij ooit naast zich heeft gehad: “Ik weet niet of hij weet waarom hij zo snel was. In bepaalde races, zoals Bahrein, was hij gewoon heel snel. Maar op andere banen, die niet bij zijn stijl pasten zoals Shanghai, had hij het echt zwaar. Hij heeft een zeer ongebruikelijke rijstijl en dat brak hem op bepaalde circuits op. Ik weet niet of dat nog altijd het geval is maar hij is extreem snel, een echte strijder. Hij is als coureur volwassen geworden, hij heeft vertrouwen in zijn kunnen en hij ziet het grotere geheel.”