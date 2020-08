Weerbericht F1 GP van België: Kletsnat of toch droog?

Op een droge baan is Mercedes bij voorbaat de torenhoge favoriet. Het snelle, vloeiende circuit van Spa past perfect bij de Zilverpijlen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Maar wanneer er regen in de lucht hangt, ligt Max Verstappen op de loer. Kan het veld zich opmaken voor een chaotisch weekend of blijft het toch droog? We vroegen het aan onze weerpartner Weerplaza.nl.

“Het wordt spannend in Spa-Francorchamps wat betreft de race-omstandigheden. Vrijdag, zaterdag en zondag kán het regenen maar 100 procent zeker is het nog niet. En juist die onzekerheid, die wisselende omstandigheden, zullen mogelijk een grote impact hebben op de uiteindelijke uitslag. Net als in Nederland is de lucht in België de komende dagen vochtig, onstabiel en koel. Het wordt dus sowieso een race bij relatief lage temperaturen.” Weerplaza.nl verwacht maxima tussen 16 en 20 graden, afhankelijk van de buien. Bij de vroege trainingen is het slechts een graad of 13. Bijzonder lage waarden voor de Formule 1.

En dan de regen: “Vrijdag vallen de meeste buien in het westen van België. De kans dat een bui het circuit bereikt, is slechts 40 procent dus de training maakt meer kans op droge omstandigheden dan op natte. Zaterdag kan nog alle kanten op. Een lagedrukgebied zorgt voor veel wolken en flink wat buien, maar de koers van de depressie is nog onzeker. Het risico op buien is in de Ardennen 's middags in ieder geval het grootst.”

En wat staat er op de racedag te wachten? “Zondag trekken de buien in de loop van de dag naar Duitsland weg. Vroeg in de ochtend zal het circuit nat zijn, maar of de buien 's middags ook nog boven Spa hangen is afwachten. Al met al dus nog veel onzekerheid. Bij droog weer zal soms de zon schijnen en wordt het een graad of 20. Bij buien moet de temperatuur moeite doen om de 16 graden te halen.”