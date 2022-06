VIDEO: Stroll veroorzaakt code rood met tweede incident in twee minuten De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan is met nog iets meer dan twee minuten te gaan in Q1 onderbroken na een crash van Lance Stroll. Kort daarvoor had de Aston Martin-coureur al even kennis gemaakt met de TecPro-barriers op het Baku City Circuit.