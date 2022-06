Leclerc geeft Red Bull het nakijken in kwalificatie GP van Baku

Het was lastig om voorafgaand aan de kwalificatie in Baku een favoriet aan te wijzen op basis van de gereden tijden in de vrije trainingen. Red Bull en Ferrari leken namelijk erg weinig voor elkaar onder te doen over één ronde. Sergio Perez was eerder op zaterdag snelste gegaan in de afsluitende oefensessie, maar het verschil met Charles Leclerc op P2 bedroeg slechts zeven honderdsten. Regerend wereldkampioen Max Verstappen eindigde als derde in de laatste training, nadat hij diezelfde positie ook al bezette na de eerste en tweede oefensessie.

De kwalificatie voor de achtste race van het seizoen begon overigens een kwartier later dan gepland doordat de derde training ook vijftien minuten later van start was gegaan - de baanafzetting moest na de Formule 2-race op twee plekken worden gerepareerd - en de regels voorschrijven dat er twee uur tussen het einde van de derde training en de start van de kwalificatie moet zitten.

Q1: Verstappen nipt voor Perez

Gezien de kans op een rode vlag stonden de coureurs bij de pituitgang te dringen om naar buiten te gaan, toen het licht om 16.15 uur Nederlandse tijd op groen ging voor Q1. Sergio Perez en Max Verstappen reden in de openingsfase na elkaar een nieuwe snelste tijd, waarna Charles Leclerc halverwege de sessie de eerste stek overnam met 1.42.865. Perez dook daar vervolgens onder met 1.42.733, waarop Verstappen P1 opeiste door rond te gaan in 1.42.722.

Lance Stroll ging kort daarna rechtuit bij de zevende bocht. Hij toucheerde met de voorkant van de auto de kunststof baanafzetting maar kon zonder schade zijn weg vervolgen. De Aston Martin-coureur begon aan een nieuwe vliegende ronde, maar nu ging het mis bij de tweede bocht. De Canadees ging wijd, mogelijk als gevolg van een vlakke plek die hij een ronde eerder op zijn voorband had geremd, en knalde met de rechterkant van de auto tegen de kunststof blokken. Dit keer was er wel schade. Het incident was met nog 2,5 minuten op de klok reden voor een code rood.

Toen de sessie weer verder kon, was het opnieuw een drukte van belang bij de uitgang van de pits. Iedereen die naar buiten ging, was echter op tijd rond om nog een laatste vliegende ronde te kunnen rijden. Alexander Albon, Valtteri Bottas, Nicholas Latifi, Lance Stroll en Mick Schumacher stonden buiten de top-vijftien op het moment dat de laatste snelle ronden werden ingezet. Van die vijf wist alleen Bottas op de valreep nog door te gaan naar Q2 door de vijftiende tijd op de klokken te brengen. Doordat de Fin naar P15 klom, was de kwalificatie voor Kevin Magnussen na de eerste sessie ten einde.

Q2: Red Bull andermaal snelste

Perez en Verstappen trapten het tweede segment van de kwalificatie af met tijden in de 1.42.2. De beide Ferrari-coureurs gingen daarop sneller: Carlos Sainz noteerde 1.42.088, waar Charles Leclerc door een foutje bij het opkomen van het rechte stuk net niet aankwam met 1.42.182.

Sebastian Vettel bezorgde de monteurs van Aston Martin een angstig moment door bij de vijftiende bocht de TecPro-barriers aan te tikken, maar de auto had het moment goed doorstaan en de Duitser, die snel genoeg was voor een plek in Q3, kon zijn kwalificatie vervolgen.

Een nieuwe rode vlag bleef dus uit en Perez stuurde zijn Red Bull nog naar 1.41.955, waar Leclerc net niet aan kwam met 1.42.046. Sainz en Verstappen, die aan het einde van de sessie nog een touché had met de muur, besloten Q2 als derde en vierde. Voor Lando Norris, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Zhou Guanyu en Valtteri Bottas zat de kwalificatie er na Q2 op.

Q3: Ferrari doet het toch

Enigszins verrassend was het Sainz die tijdens de eerste runs in Q3 snelste ging. De Spanjaard ging rond in 1.41.814, waar Leclerc op dat moment een halve tiende van verwijderd bleef met 1.41.861. Perez en Verstappen kwamen aanvankelijk tot de derde en vierde tijd met 1.41.910 en 1.41.989.

Met nog een paar minuten te gaan keerden de coureurs terug op de baan voor hun laatste poging. Sainz had geen goede eerste sector en verbeterde zich niet. Leclerc ging intussen paars in de eerste en tweede sector en nam de eerste stek over van zijn teamgenoot met 1.41.359. Verstappen verbeterde zich naar 1.41.706 en klom naar P2, maar de Nederlander zakte kort daarop naar plek drie doordat Perez nog in 1.41.641 over de streep zou komen.

Zo haalde Leclerc zijn vierde pole-position op rij binnen en zijn zesde van het seizoen. Perez staat zondag dus naast hem op de eerste rij, terwijl Verstappen het moet doen met de derde startplek. Sainz moet zich tevreden stellen met de vierde startpositie. Achter de Ferrari's en Red Bulls was het George Russell die best-of-the-rest was door nipt sneller te gaan dan Pierre Gasly, Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda. Sebastian Vettel en Fernando Alonso completeren de top-tien op de startopstelling in Baku.

De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 13.00 uur Nederlandse tijd.

