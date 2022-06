Ferrari: FIA overweegt regels voor pitlijnen terug te veranderen

Ferrari tekende twee weken geleden in Monaco protest aan tegen zowel Sergio Perez als Max Verstappen, omdat zij na het verlaten van de pits over de gele lijn zouden zijn gegaan. In de ‘event notes’ voor de Grand Prix van Monaco stond geschreven dat de coureurs die lijn niet mochten overschrijden, maar werd ook verwezen naar een sectie in de International Sporting Code, waarin de regels voor de pitingang- en uitgang staan vermeld. En die zijn voor 2022 gewijzigd. Moesten de coureurs in het verleden strikt aan één kant van de lijn blijven, vanaf dit seizoen is het geoorloofd om op die lijn te rijden, zo lang de rijder er niet met een band volledig overheen gaat.

De stewards wezen het protest van Ferrari tegen Perez af omdat de Mexicaan de lijn niet eens had geraakt. Verstappen bleek met zijn linker voorwiel op de lijn te zijn gekomen, maar was er met die band niet volledig overheen gegaan, zodat er ook in zijn geval geen sprake was van een overtreding. Ook dat protest werd derhalve afgewezen. Niels Wittich, dit weekend de racedirecteur in Azerbeidzjan terwijl Edoardo Freitas de 24 uur van Le Mans in goede banen leidt, paste hierop de ‘event notes’ aan voor de race in Baku. De tekst waarin vermeld stond dat de rijders de lijn bij de uitgang van de pits niet mogen overschrijden, is geschrapt. Er wordt alleen nog verwezen naar de relevantie artikelen in de International Sporting Code.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto geeft in Baku aan dat hij de uitspraak van de stewards wel verwacht had, maar dat het team hiermee vooral een signaal wilde afgeven. “Er is wat inconsistentie geweest in de beslissingen en dit is een besluit waar we nog steeds niet gelukkig mee zijn ”, laat Binotto weten als Motorsport.com hem vraagt naar de uitspraak van de stewards in Monaco. “We tekenden protest aan, maar wisten al wat de uitkomst ging worden. Ik denk echter dat het nog steeds juist was om te protesteren, omdat we zo aangaven dat we het niet eens waren met de beslissing.“

“We zijn nog steeds van mening dat die niet juist was“, aldus Binotto, die wel het idee heeft dat de protesten iets in gang hebben gezet bij de FIA. “De racedirecteur heeft de ‘notes’ aangepast voor Baku en ze hebben de ingang van de pits moeten veranderen. Ze zijn volgens mij al gesprekken aan het voeren of ze misschien de International Sporting Code terug zouden moeten veranderen, zodat het weer goed is. Voor mij tonen die gesprekken en acties aan dat er in Monaco inderdaad sprake was van inconsistentie. Maar ze hebben nu zo besloten en dat zullen we moeten accepteren, wat we feitelijk ook doen aangezien we niet in beroep zijn gegaan.”

Binotto benadrukt dat Ferrari vooral uit was op een verduidelijking van de nieuwe regels. “Het was niet omdat het Red Bull betrof. We hebben op het moment een fair gevecht tussen de twee teams en we zouden graag op deze manier doorgaan. Het was vooral om aan de FIA duidelijk te maken dat we niet blij zijn met de beslissingen die momenteel worden genomen.”