Stroll: Heb in 2020 antwoorden gekregen over mijn eigen kunnen

Met de snelle Racing Point werkte Stroll zijn beste seizoen af in de Formule 1 met twee podiums en een eerste pole. Hij scoorde uiteindelijk meer punten dan in zijn eerste drie seizoenen samen. De Canadees hielp Racing Point daarmee aan een vierde plaats bij de constructeurs.

Racing Point baseerde zich voor het ontwerp van de auto duidelijk op de Mercedes W10 van 2019 en die aanpak wierp zijn vruchten af. "Dit was veruit de beste wagen die ik al heb bestuurd", aldus Stroll in gesprek met Motorsport.com. "Als je een goede wagen krijgt kan je goede resultaten behalen en dan bouw je op die manier vertrouwen op. Toen ik in een slechte wagen zat, straalde dat ook op me af. Als je in een mindere wagen zit en je weet niet wat het is om een goede wagen te hebben, dan begin je je vragen te stellen bij je eigen kunnen ten opzichte van de anderen. Gewoon omdat je niet weet hoe een goede wagen aanvoelt. Ik denk dat ik dat vorig jaar aan mezelf heb bewezen. Ik heb veel vragen beantwoord die ik me de voorbije seizoen heb gesteld omdat ik nu de kans kreeg om in een wagen te zitten die echt presteert."

Vooral het seizoen 2018 bij Williams hakte er diep in, toen hij net zoals teamgenoot Sergey Sirotkin een lijdensweg bewandelde met een wagen waarmee allerlei dingen mis waren. "Toen begon ik me simpelere vragen te stellen. Ben ik in staat om resultaten te behalen en vooraan te finishen? Ben ik in staat om me vooraan te kwalificeren? Je krijgt die resultaten gewoon maar niet. Het ging ook niet alleen over de resultaten, maar ook: "Hoe voelt een competitieve wagen aan? Hoeveel beter is die?" Pas toen ik in de wagen van vorig jaar zat besefte ik hoe groot het verschil wel niet was en hoe ik als rijder ook op kon bouwen op een goede auto. Een van de grootste voordelen van een goede auto is dat je ook meer uit jezelf kunt halen. Je krijgt veel meer vertrouwen, je kunt de bochten beter aanvallen en de wagen harder pushen. Dat is wat je als rijder wil."