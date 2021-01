Hoe de coronastop heeft bijgedragen aan dominant F1-seizoen Mercedes

Met dertien overwinningen en vijftien pole-positions in 'slechts' zeventien races deed de overmacht van Mercedes in 2020 denken aan de start van het hybride tijdperk. Toen was Mercedes ongrijpbaar dankzij een superieure krachtbron en in 2020 was eigenlijk hetzelfde van toepassing. Doordat Ferrari het jaar ervoor - wellicht op dubieuze wijze - over de krachtigste motor van iedereen beschikte, hebben Wolff en de zijnen alle zeilen bijgezet om te reageren. Het resultaat is indrukwekkend te noemen, net als de rest van de auto overigens.

De spierballen werden tijdens de wintertest in Barcelona al getoond. In tegenstelling tot in 2019 werden vorig jaar wel alle kaarten op tafel gelegd door het merk met de ster. Mercedes klokte in beide trainingsweken de snelste tijden en baarde verder opzien met noviteiten als DAS en een vernieuwde achterwielophanging. Toch kwam in Barcelona ook een achilleshiel van de W11 aan het licht, althans wel voor insiders. Zo werd Valtteri Bottas in de eerste week tijdelijk aan de kant gehouden door een betrouwbaarheidsprobleem met de motor en miste Lewis Hamilton in week twee meer tijd toen men een euvel met de oliedruk constateerde.

Billenknijpen voor de start: "COVID kwam op juiste moment"

Mercedes heeft tijdens de testdagen tweemaal van motor moeten wisselen, terwijl klantenteam Williams de krachtbron zelfs drie keer moest vervangen in een tijdsbestek van vier dagen. Het leidde tot kopzorgen achter de schermen, zo vertelt men nu, en bevestigde ook waar Mercedes voorafgaand aan de wintertests al bang voor was: ja, de nieuwe motor is een enorme stap voorwaarts met puur vermogen, maar de betrouwbaarheid laat nog te wensen over. Zo had Andy Cowell, de inmiddels vertrokken voorman van de motorische afdeling, al voor de wintertest aangegeven dat Mercedes met 'betrouwbaarheidsproblemen aan het vechten' was.

Toen de bevestiging van die ongemakken in Barcelona kwam, heeft Mercedes met man en macht gewerkt om de pijnpunten nog voor aanvang van het reguliere seizoen te verhelpen. Enkele problemen heeft men opgelost maar lang niet alles, zo vertellen enkele teamleden nu aan Motorsport.com. "Om eerlijk te zijn kwam COVID precies op het juiste moment. We hadden nog behoorlijke problemen met onze motor voor aanvang van de eerste race", legt Mercedes-hoofdontwerper John Owen uit aan deze site. "Onze High Performance Powertrains-afdeling [HPP] had net een hardnekkig probleem ontdekt en was nog bezig met de zoektocht naar een oplossing. Ze hadden letterlijk één dag langer nodig, maar die tijd was er voorafgaand aan [het transport naar] Australië niet meer."

Ironisch genoeg bood de positieve test van een McLaren-werknemer uitkomst. De coronapandemie waar dit alles een voorbode van was, zou een onzekere tijd in de Formule 1 en vanzelfsprekend ook voor de hele wereld inluiden. Maar de chaos in Melbourne kwam voor Mercedes in sportief opzicht wel op het goede moment. "Het raceseizoen is daardoor niet begonnen in Australië. Vrij snel daarna slaagde onze motorische afdeling erin om de grootste problemen alsnog te verhelpen. Maar het had behoorlijk pijnlijk kunnen zijn als dat wel gewoon de eerste race was geworden. We hebben best wat geluk gehad", vervolgt Owen zijn uitleg.

Supertijdmethode toont: Concurrentie op grotere achterstand

Begin juli had Mercedes de zaakjes wel top voor elkaar in Oostenrijk. De vier tussenliggende maanden zijn van belang gebleken. In het voorjaar moesten F1-teams de fabrieken 63 dagen sluiten en motorleveranciers 49 dagen, maar er is voldoende tijd overgebleven om de betrouwbaarheidsproblemen te verhelpen: "We hebben nadien een nieuwe specificatie van de motor meegenomen naar de Oostenrijkse GP, met vooral enkele betrouwbaarheidsupgrades." Aangezien het pure vermogen vanaf de eerste meters al indrukwekkend was, had Mercedes het totaalplaatje - met dank aan corona - net op tijd compleet. Dat blijkt ook wel uit het restant van 2020. Na enige zorgen over een kapotte sensor in Oostenrijk heeft Mercedes op een DNF in de Eifel GP na nauwelijks tot geen motorproblemen gekend.

Het resultaat is bekend en valt ronduit indrukwekkend te noemen. De 'gewone' statistieken laten dat al zien, maar de zogenaamde supertijdmethode zegt nog meer. Daarmee wordt over een compleet seizoen de snelste tijd van een bepaald team vergeleken met de overall snelste tijd van een raceweekend. In 2019 was Mercedes natuurlijk ook al de dominante factor in dat rekensommetje, toen was het verschil in supertijd met naaste belager Ferrari 0.149 van een seconde. In 2020 bedroeg de gemiddelde supertijdvoorsprong op Red Bull, dat jaar het tweede team qua pure snelheid, maar liefst 0.683 van een seconde. Een beduidend groter verschil en dus veelzeggend voor de progressie van het merk met de ster.

Geprikkeld door Ferrari, goede basis voor 2021

Die progressie komt voor een deel door de vernieuwde achterwielophanging, DAS en verdere doorontwikkelingen, maar ook ontegenzeggelijk door de motorische reuzensprong. Het is een belangrijk voordeel gebleken, dat Mercedes ook meteen meeneemt richting 2021. Rivaliserende motorleveranciers zullen weliswaar met een compleet vernieuwde krachtbron komen, maar moeten van goeden huize komen om Mercedes ook maar te benaderen. "Ironisch genoeg zijn we door bepaalde concurrenten tot dit compleet nieuwe niveau op motorisch vlak gestuwd", refereert Wolff met een kleine sneer nog eens aan Ferrari en alle controverse.

Owen licht de woorden van zijn teambaas toe: "Bij onze motorische afdeling waren ze een beetje geïrriteerd en voelden ze zich uitgedaagd doordat ze niet meer de beste motor hadden. Daar waren ze niet blij mee, waardoor er keihard is gewerkt om het weer om te draaien. Dat is echt een kwestie van bloed, zweet en tranen geweest." Het resultaat mag er echter zijn, meer dan dat zelfs: de zevende opeenvolgende wereldtitel bij de constructeurs, nummer zeven voor Lewis en - niet onbelangrijk - ook een ijzersterke basis voor 2021. Al met al kan het totaalpakket van W11 worden opgeschreven als meest complete F1-auto aller tijden. Geholpen door die beresterke motor en daarmee ironisch genoeg geholpen door de coronastop. Ieder nadeel heeft z'n voordeel, als je Mercedes-fan bent althans...

