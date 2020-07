Kwalificatieduels: stand na kwalificatie van GP Stiermarken

De tabellen van de kwalificatieduels zijn gebaseerd op de officiële uitslagen van de kwalificatiesessies, niet op de definitieve positie op de startgrid. Er wordt dus geen rekening gehouden met gridstraffen die voorafgaand aan of na afloop van de kwalificatie uitgedeeld worden. Wanneer een coureur getroffen wordt door een duidelijk geïdentificeerd technisch probleem waardoor hij geen tijd of geen representatieve tijd kan rijden, wordt dit zoveel mogelijk aangegeven in de tabel.

Mercedes

Lewis Hamilton 1-1 Valtteri Bottas 2

(+0.012 in Q3) Oostenrijk 1 1 Stiermarken (regen) 4

(+1.428 in Q3)

Ferrari

Charles Leclerc 1-1 Sebastian Vettel 7 Oostenrijk 11

(+0,165 in Q2) 11

(+0.083 en Q2) Stiermarken (regen) 10

Red Bull

Max Verstappen 2-0 Alexander Albon 3 Oostenrijk 5

(+0,391 in Q3) 2 Stiermarken (regen) 7

(+0,522 in Q3)

McLaren

Carlos Sainz 1-1 Lando Norris 8

(+0,345 in Q3) Oostenrijk 4 3 Stiermarken (regen) 6

(+0,254 in Q3)

Renault

Daniel Ricciardo 1-1 Esteban Ocon 10 Oostenrijk 14

(+0,620 in Q2) 9

(+0,270 in Q3) Stiermarken (regen) 5

AlphaTauri

Pierre Gasly 2-0 Daniil Kvyat 12 Oostenrijk 13

(+0,126 in Q2) 8 Stiermarken (regen) 14

(+0,973 in Q2)

Racing Point

Sergio Pérez 1-1 Lance Stroll 6 Oostenrijk 9

(+0,161 in Q3) 17

(+1,920 in Q3) Stiermarken (regen) 13

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen 1-1 Antonio Giovinazzi 19

(+0,049 in Q1) Oostenrijk 18 16 Stiermarken (regen) 19

(+0,559 in Q3)

Haas

Kevin Magnussen 1-1 Romain Grosjean 16

(+0,070 in Q1) Oostenrijk 15 15 Stiermarken (regen) -

(Geen tijd in Q1, problemen)

Williams