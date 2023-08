Van der Grint: F1 had in de eerst seizoenshelft te weinig show

Het staat buiten kijf dat Max Verstappen en Red Bull Racing een ijzersterke eerste seizoenshelft achter de rug hebben. De combinatie heeft de laatste acht races op hun naam geschreven en mede daardoor staan de Nederlander en zijn Oostenrijkse team op een comfortabele voorsprong in het coureurs- en het constructeurskampioenschap. Zo leidt Verstappen met maar liefst 125 punten voorsprong op teamgenoot Sergio Perez bij de rijders en heeft Red Bull met 503 punten meer dan het dubbele van nummer twee Mercedes. De Duitse renstal heeft namelijk 247 punten gescoord.

Kees van der Grint laat in het Viaplay-programma In de Slipstream zich uit over de eerste seizoenshelft en geeft een score: "Een zeventig dan, het was geen seizoen waar we over tien jaar over na praten, of tenminste de eerste seizoenshelft. We gaan over tien jaar, twintig jaar, dertig jaar napraten over Verstappen die zo dominant was." Allard Kalff is echter meer te spreken over het niveau van de eerste races: "Ja een honderd!"

Van der Grint, voormalig ingenieur bij bandenfabrikant Bridgestone, vindt met name de show in de koningsklasse van de autosport tegenvallen. "Er is te weinig strijd", noemt de 71-jarige analist als reden. Door de woorden van zijn collega liet Kalff zich ook overtuigen om zijn score naar beneden bij te stellen: "Oké een negentig dan." Dat tot tevredenheid van Van der Grint: "Heb ik er toch tien afgehaald."

Om de dominantie nog wat verder in perspectief te zetten: Red Bull heeft alle races gewonnen. Sterker nog, vanaf Abu Dhabi 2022 is het geen concurrent meer gelukt om de zege voor de neus van het team uit Milton Keynes weg te kapen. Mocht de Oostenrijkse renstal deze vorm doorzetten en echt alle overwinningen pakken, zou het voor het eerst in de F1-geschiedenis zijn dat een team alle races weet te winnen.